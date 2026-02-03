송언석 “한없이 가벼운 이재명식 SNS 정치, 전 분야 좌충우돌 사고”

李대통령, 연일 ‘X 메시지’ 정치

송언석 “중차대한 어젠다는 회피”

“시시콜콜 현안·즉흥 메시지로 혼란”

“직접 쓴다면 이제는 자중자애 촉구”

송언석 국민의힘 원내대표는 3일 연일 이어지는 이재명 대통령의 ‘X(옛 트위터) 정치’에 “한없이 가벼운 ‘이재명식 SNS 정치’가 경제, 외교, 사회 전 분야에서 좌충우돌 사고를 치고 있다”고 지적했다.송 원내대표는 이날 국회에서 주재한 원내대책회의에서 “최근 캄보디아 정부가 이 대통령이 캄보디아어로 ‘한국인을 건들면 패가망신할 것’이라고 쓴 SNS 글에 대해서 우리 대사를 불러 항의의 뜻을 밝혔다는 보도가 있었다. 이 사실을 보고 받고 지금은 그 글이 슬쩍 삭제되었다고 한다”며 “전대미문의 외교 망신”이라고 말했다.송 원내대표는 “캄보디아에서 벌어진 한국인 납치 사건은 기본적으로 중국 범죄조직이 자행한 범죄”라며 “이 글을 캄보디아어로 쓰면 캄보디아 정부의 반발을 야기할 수 있다는 내용을 청와대나 외교부 어느 참모 하나도 대통령에게 직언하지 못했다는 말인지 궁금하다”고 꼬집었다.특히 송 원내대표는 “이 대통령이 즉흥적인 메시지로 설탕세 논란을 일으켜서 관련 업계에 얼마나 많은 혼란을 야기했느냐. 부동산에 대해선 ‘이번이 마지막 기회’ 운운하면서 극단적인 협박성 메시지를 냄으로써 시장에 얼마나 큰 혼란을 초래했는가”라고 반문했다. 그러면서 “SNS는 죄가 없다. 문제는 신중하지 못하고 정제되지 않은 대통령의 메시지 자체에 있는 것”이라고 비판했다.송 원내대표는 이어 “대통령은 굵직한 국정 현안에 집중하고, 부처별 현안은 장관들이 책임지고 다루는 것이 정상적인 보통 정부의 모습”이라며 “그런데 지금 이재명 정부는 완전히 반대다. 대통령이 중차대한 국정 어젠다를 회피하고, 장관이 챙겨야 할 부처 현안을 시시콜콜하게 다 챙기고 있다”고 지적했다.그러면서 “대통령께 질문 하나 드리겠다. 대통령 SNS 메시지는 대통령이 직접 작성하시는 건가. 아니면 담당 비서관이 따로 있는 것인가. 담당 비서관이 직접 작성했다면 담당 비서관을 바로 경질하길 바란다”며 “대통령이 직접 작성하셨다면 이제 자중자애하시기를 바란다”라고 덧붙였다.