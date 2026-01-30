강금실 전 법무부 장관, 글로벌기후환경대사 임명

2026 밀라노 올림픽
강금실 전 법무부 장관, 글로벌기후환경대사 임명

이주원 기자
입력 2026-01-30 11:03
수정 2026-01-30 11:03
강금실 전 장관. 서울신문DB
강금실 전 장관.
서울신문DB


외교부는 기후·환경 분야 외교 활동을 지원하기 위해 강금실(68) 전 법무부 장관을 대외직명대사인 글로벌기후환경대사로 임명했다고 30일 밝혔다.

대외직명대사는 각 분야에서 전문성과 인지도를 겸비한 민간 인사에게 대사 직명을 부여해 외교 활동을 할 수 있도록 하는 제도로 임기는 1년이다.

강 대사는 노무현 정부에서 법무부 장관을 지냈으며 지난 대선에서 민주당 총괄선대위원장을 맡았다. 기후·환경 관련해서는 국가기후환경회의 자문위원, 경기도 기후대사 등을 역임했다.

외교부는 “기후·환경 분야 전반에 걸친 다양하고 폭넓은 업무 경험과 전문성을 바탕으로 우리 정부 활동을 지원하는 데 주요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 전했다.

강 대사는 기후·환경 정책에 대한 이해 제고를 위해 국내외 행사에 참석하는 등 활동을 할 예정이다.
이주원 기자
