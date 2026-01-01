총리직 제안 안 했다는 靑… 유승민 “대선 때 李가 보낸 문자 있어”

총리직 제안 안 했다는 靑… 유승민 “대선 때 李가 보낸 문자 있어”

손지은 기자
손지은 기자
입력 2026-01-01 23:55
수정 2026-01-01 23:55
“李대통령 생각 저랑 많이 다르다”
모 의원·김민석 연락한 사실 밝혀

유승민 전 국민의힘 의원. 연합뉴스
유승민 전 국민의힘 의원.
연합뉴스


유승민 전 국민의힘 의원이 1일 이재명 정부의 국무총리 제안 여부에 대해 “대선 기간 제안을 받았으나 무시했다”고 밝혔다. 유 전 의원은 “이재명 대통령과 저는 생각이 정말 많이 다르다”며 “저한테 더 이상 연락하실 필요도 없다”고도 했다.

유 전 의원은 이날 CBS 라디오에 출연해 “지난해 2월 민주당 모 의원이 ‘이 대표가 집권하면 총리를 맡아 달라고 전해달라고 했다’고 저에게 이야기를 했다”며 “‘나는 그럴 생각이 전혀 없다고 이 대표한테 전해라’고 얘기했다”고 말했다.

유 전 의원은 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령이 직접 연락을 시도했다는 사실도 공개했다. 대선이 한창이던 4~5월에는 선거대책위원회를 이끌던 김민석 총리도 문자를 보냈다고 한다. 유 전 의원은 “모르는 번호였던 전화가 여러 통이 오고, 문자도 ‘이재명입니다. 꼭 통화하길 바랍니다’ 이러면서 문자가 남아 있다”고 전했다. 그는 “괜히 오해받기 싫어서 일체 답을 안 하고 전화도 안 받았다”라고 설명했다.

그는 “제 입으로 떠들 일이 아니라서 입 다물고 가만히 있었다”며 “일부 기사가 나고 청와대가 사실이 아닌 이야기를 하고 이래서 오늘 팩트만 설명하는 것”이라고 덧붙였다. 지난달 29일 청와대는 “대통령실은 유 전 의원에게 총리직을 제안한 사실이 없다”고 공지했다. 대선 후보 시절 당 차원에서 총리직을 제안했는지 여부와 무관하게 정부 출범 후에는 공식 제안이 없었다는 의미로 해석되는 부분이다.

유 전 의원은 ‘다른 제안이 와도 거절할 것이냐’는 취지의 질문에는 “저는 임명직을 할 생각이 없다”며 “이 대통령과 저는 생각이 정말 많이 다르다. 예컨대 환율 안정을 위해서 국민연금을 동원한다, 그다음에 전 국민 소비 쿠폰을 준다, 기본 소득을 한다, 지역 화폐를 한다 등 건건이 생각이 다른데 그걸 제가 들어가서 건건이 싸우겠느냐”고 반문했다.



유 전 의원은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명에 대해선 “그냥 사람 하나 빼 간 건데 이걸 통합, 연정, 협치라는 거창한 말을 붙일 일이 아니다”라며 “일단 야당에게 정중하게, 공식적으로 제안하고 나서 일을 진행해야 하는 것”이라고 말했다.
손지은 기자
2026-01-02 6면
