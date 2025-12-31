임기 한 달 남기고 ‘尹 임명’ 주형환 사의

국무회의 불참, 사임 압박 추측
유철환 前권익위원장 “회자정리”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
주형환(가운데) 저출산고령사회위원회 부위원장. 연합뉴스
전 정부에서 임명된 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장이 사의를 표명한 것으로 31일 확인됐다. 임기 만료를 1달여 남긴 시점에서다.
주 부위원장은 2024년 2월 당시 윤석열 대통령으로부터 위촉됐다. 저고위는 대통령 직속 위원회로 위원장은 대통령이 맡는다. 임기 2년의 부위원장은 장관급이다.
전날 윤 전 대통령이 임명한 유철환 전 국민권익위원장도 사의를 표명해 면직 처리됐다. 유 전 위원장은 임기를 1년여 남긴 상황이었다.
유 전 위원장은 이날 정부세종청사에서 열린 이임식에서 “회자정리라 했다. 만나면 헤어지기 마련”이라며 “드릴 말씀은 있지만 가수 현미의 노래 중 ‘떠날 때는 말없이’란 가사를 되새기며 인사를 마친다”고 말했다.
앞서 유 전 위원장과 주 부위원장은 지난 9일부터 그동안 관례적으로 참석해오던 국무회의에 불참해 사임을 압박받는 것 아니냐는 추측도 나왔다. 이에 대해 청와대는 “국무회의의 참석 대상은 필수 참석자 외에는 사안별, 안건별로 달라질 수 있다”고 설명했다.
2026-01-01 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지