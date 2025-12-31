임기 한 달 남기고 ‘尹 임명’ 주형환 사의

국무회의 불참, 사임 압박 추측

유철환 前권익위원장 “회자정리”

2026-01-01 10면

전 정부에서 임명된 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장이 사의를 표명한 것으로 31일 확인됐다. 임기 만료를 1달여 남긴 시점에서다.주 부위원장은 2024년 2월 당시 윤석열 대통령으로부터 위촉됐다. 저고위는 대통령 직속 위원회로 위원장은 대통령이 맡는다. 임기 2년의 부위원장은 장관급이다.전날 윤 전 대통령이 임명한 유철환 전 국민권익위원장도 사의를 표명해 면직 처리됐다. 유 전 위원장은 임기를 1년여 남긴 상황이었다.유 전 위원장은 이날 정부세종청사에서 열린 이임식에서 “회자정리라 했다. 만나면 헤어지기 마련”이라며 “드릴 말씀은 있지만 가수 현미의 노래 중 ‘떠날 때는 말없이’란 가사를 되새기며 인사를 마친다”고 말했다.앞서 유 전 위원장과 주 부위원장은 지난 9일부터 그동안 관례적으로 참석해오던 국무회의에 불참해 사임을 압박받는 것 아니냐는 추측도 나왔다. 이에 대해 청와대는 “국무회의의 참석 대상은 필수 참석자 외에는 사안별, 안건별로 달라질 수 있다”고 설명했다.