국민의힘 “정청래, 통일교 특검 ‘물귀신 작전’…조건 달지말고 신속 수용”

“민주당, 셀프특검에 신천지까지 주장”

“수사 대상 아닌 야당 인사까지 거론”

국민의힘 곽규택 원내 수석대변인(오른쪽)과 개혁신당 이주영 정책위의장이 '통일교와 정치권 인사 간 불법 금품수수 및 유착 의혹 진상규명 특검법'을 23일 국회 의안과에 공동제출하고 있다.

국민의힘은 24일 더불어민주당을 향해 “통일교 특검 수용하겠다더니 ‘물귀신 작전’을 펼치고 있다”며 조건 없는 신속한 특검 수용을 압박했다.곽규택 국민의힘 원내수석대변인은 “민주당은 통일교 특검에 대해 제3자 추천이 필요하다는 야당의 합리적 제안에도 ‘셀프 특검’을 해야 한다고 주장하는가 하면, 돌연 특검 대상에 신천지를 끼워 넣자며 쟁점을 흐렸다”며 “심지어 오늘은 나경원 의원의 천정궁 방문 여부까지 거론하며 수사 대상도 아닌 야당 인사의 이름을 특검 논의의 한복판으로 끌어들였다”고 지적했다.정청래 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 나 의원을 거론하며 “특검 수사 대상에 포함시켜야 한다”고 주장했다. 윤영호 전 통일부 세계본부장이 전재수 민주당 의원(전 해양수산부 장관), 정동영 통일부 장관, 나 의원을 거론한 것을 겨냥한 것이다. 다만 민중기특검은 나 의원은 금품수수 혐의 내용이 없다고 본 것으로 알려졌다. 앞서 나 의원 측도 “금품수수 의혹 자체가 없다”고 밝힌 바 있다.이에 곽 원내수석대변인은 “이는 특검의 본질을 흐리고 쟁점을 인위적으로 흐트려 시간을 벌려는 전형적인 잔머리 정치에 불과하다”며 “통일교 특검의 필요성은 민주당이 일방적으로 밀어붙인 민중기특검에서 시작됐다. 그 과정에서 민주당은 전 전 장관의 통일교 금품 수수 의혹이 연일 터지는 상황에서도 ‘특검은 언감생심’이라며 버텨왔다”고 지적했다.이어 “그러나 통일교 특검 도입에 대한 국민 여론이 높아지고, 정치적 유불리를 떠나 오직 진실과 책임 앞에 서야 한다는 결단으로 국민의힘과 개혁신당이 특검법 공동 발의에 합의하자 마지못해 수용 의사를 밝힌 것”이라며 “그 결정에 어떠한 정치적 고민이 있었든, 국민 앞에 특검을 수용하겠다는 의사를 밝혔으면 있는 그대로 떳떳하게 받아들이는 것이 마땅하다”고 촉구했다.곽 원내수석대변인은 또 “지금과 같이 앞에서는 수용을 말해놓고도, 협의 국면에 들어서자 조건과 쟁점을 늘어놓으며 절차를 지연시키고, 여론을 흔들어보려는 민주당의 행태는 국민의 눈을 가리려는 또 다른 회피에 불과하다”며 “통일교 특검을 진정으로 원한다면 답은 단순하다. 조건을 달지 말고, 범위를 흐리지 말고, 시간을 끌지 말아야 한다”고 강조했다.그러면서 “이제라도 민주당은 물귀신 작전을 거두고, 국민이 명령하는 통일교 특검을 조건 없이 즉각 수용하기 바란다”고 촉구했다.