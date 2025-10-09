“尹부부, 해군함정으로 제주 ‘다금바리 회’ 공수…선상 술파티 의혹” 민주, 엄벌 촉구

방금 들어온 뉴스

"尹부부, 해군함정으로 제주 '다금바리 회' 공수…선상 술파티 의혹" 민주, 엄벌 촉구

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-10-09 13:58
수정 2025-10-09 13:58
이미지 확대
윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 시내 한 영화관에서 영화 ‘브로커’ 관람 전 팝콘을 먹고 있다. 2022.6.12 대통령실 제공
윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 시내 한 영화관에서 영화 ‘브로커’ 관람 전 팝콘을 먹고 있다. 2022.6.12 대통령실 제공


더불어민주당은 윤석열 대통령 부부가 2023년 해군 함정에서 지인들과 ‘술 파티’를 했다는 의혹에 대해 “내란수괴 부부의 망국적 유흥을 철저히 파헤쳐 반드시 엄벌에 처해야 한다”라고 촉구했다.

김현정 민주당 원내대변인은 9일 서면브리핑에서 “윤 전 대통령 부부가 2023년 여름휴가 중 해군지휘정에서 ‘술파티’를 벌이면서, 해군 함정까지 동원해 제주도에서 다금바리 회를 공수했다는 정황이 드러났다”라고 주장했다.

김 원내대변인은 “당시 대통령경호처 쪽은 제주도에서 다금바리 회를 떠 김해공항으로 옮겨왔고, 김해공항에서 항구로 이동, 배를 이용해 저도로 이송했다고 한다”라고 했다.

이어 “당시 인근 해상에서는 민간 어선 출입이 제한돼, 회를 옮겨오는 과정에서 해군 함정을 동원했을 것으로 추정된다”라고 했다.

또한 “민간인과 행사지원 인력 수송을 위해 군 선박 7척과 수십명의 군 인력이 동원됐으며, 해군사관학교에서는 크루저 요트 1척과 제트 스키 2대를 지원한 정황도 드러난 바 있다”라고 짚었다.

그러면서 “군함과 군 병력을 사사로이 동원해 군사작전하듯 술안주를 공수하고, 술파티 참석자들을 실어 나르게 만든 내란수괴의 무개념은 정말 상상 초월, 그 자체”라고 덧붙였다.

현재 민중기 특별검사팀은 선상 술파티 의혹에 연루된 김건희 여사와 김성훈 전 경호처 차장 등을 대통령경호법 위반(직권남용 금지) 혐의로 수사 중이다.

특검은 김 여사가 술파티를 위해 군 자산을 유용했다고 본다. 특히 당시 경호처 기획관리실장이었던 김 전 차장은 경호처 직원에게 의무가 아닌 일을 하도록 압력을 행사했다는 혐의를 받는다.

앞서 민주당은 “김 여사가 ‘바다에서 작살로 잡은 생선은 피가 빠져 맛있다’라고 말하자, 김 전 차장이 가두리에 가둔 활어를 작살로 잡는 장면을 연출했다”라는 의혹을 제기한 바 있다.
권윤희 기자
