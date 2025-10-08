송언석 “영부인 보좌보다 김현지 수호 급선무”…복수 상임위 국감 출석 추진

‘영부인 보좌’ 제2부속실장 당분간 공석

“영부인보다 ‘존엄 현지’ 권력 서열 더 높나”

“우상호, ‘100% 출석’ 대국민 약속 지켜야”

“산림청장·백현동 의혹 해당 상임위도 출석”

이미지 확대 현안 관련 기자간담회하는 송언석 국민의힘 원내대표 송언석 국민의힘 원내대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 현안 관련 기자간담회하는 송언석 국민의힘 원내대표 송언석 국민의힘 원내대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

송언석 국민의힘 원내대표는 김현지 대통령실 제1부속실장의 보직 이동 이후 영부인을 보좌하는 제2부속실장이 공석이 된 것을 두고 8일 “‘존엄 현지’를 위해 영부인마저 소외시키는 대통령실”이라고 했다. 송 원내대표는 대통령실을 담당하는 국회 운영위원회뿐 아니라 필요한 상임위원회마다 김 실장의 국정감사 출석을 추진하겠다고 예고했다.송 원내대표는 이날 페이스북에 “김현지 총무비서관을 제1부속실장으로 보내고 윤기천 제2부속실장이 총무비서관직으로 이동하면서, 제2부속실장직은 당분간 공석으로 둔다고 한다”며 “제2부속실 운영은 이재명 대통령의 대선 공약”이라고 지적했다.이어 “강훈식 대통령 비서실장은 김 실장 인사를 한 달 전부터 준비했다고 주장하는데, 한 달이나 준비했다면 영부인을 보좌하는 제2부속실장직의 공백은 없었어야 마땅하다”며 “‘김현지 수호’가 ‘영부인 보좌’보다 급선무였다는 것이다. 이러니까 항간에서는 영부인보다 ‘존엄 현지’의 권력 서열이 더 높다는 이야기마저 나오는 것 아니겠느냐”고 반문했다.송 원내대표는 “이제 김 실장이 국정감사에 나와서 세간의 여러 의혹을 불식시켜야만 한다”며 “우상호 대통령실 정무수석은 추석 전 언론 인터뷰에서 김 실장의 국감 출석 여부에 대해 ‘100% 출석한다’고 확약한 바 있다. 정무수석의 대국민 약속이 지켜질 것이라 믿는다”고도 했다.그러면서 “국민의힘은 추석 연휴 뒤에 있을 국정감사에서 김 실장의 출석을 강력히 요구하겠다”며 “국회 운영위의 대통령실 감사뿐 아니라, 산림청장 인사개입 의혹, 백현동 비리 등 김 실장이 얽혀있는 여러 상임위 국감에 김 실장이 증인으로 출석하도록 추진하겠다”고 덧붙였다.