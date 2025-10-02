‘워커홀릭’ 이 대통령도 올해 추석엔 ‘통’으로 쉰다

이 대통령 “샌드위치 데이 때 연차 낼 것”

역대 대통령들도 조용히 휴식 취하며 정국 구상

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 주재 이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의를 주재하고 있다.

이재명 대통령, 수석보좌관회의 주재 이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의를 주재하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 윤석열 대통령이 추석인 17일 강원도 최전방 육군 15사단 사령부 사열대에서 공식 단체 기념촬영을 마친 뒤 장병들과 휴대폰 카메라로 별도의 기념사진을 찍고 있다. 대통령실 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤석열 대통령이 추석인 17일 강원도 최전방 육군 15사단 사령부 사열대에서 공식 단체 기념촬영을 마친 뒤 장병들과 휴대폰 카메라로 별도의 기념사진을 찍고 있다. 대통령실 제공

이미지 확대 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 지난 2020년 10월 2일 종로구 신교119안전센터를 찾아 추석 연휴기간에도 근무 중인 소방관들을 격려하고 있다. 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 지난 2020년 10월 2일 종로구 신교119안전센터를 찾아 추석 연휴기간에도 근무 중인 소방관들을 격려하고 있다. 청와대 제공

이미지 확대 추석 맞아 현풍시장에서 장 보는 박근혜 전 대통령 박근혜 전 대통령이 2023년 추석을 앞둔 9월 25일 대구 달성군 현풍백년도깨비시장을 찾아 장을 보고 있다.

대구 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 추석 맞아 현풍시장에서 장 보는 박근혜 전 대통령 박근혜 전 대통령이 2023년 추석을 앞둔 9월 25일 대구 달성군 현풍백년도깨비시장을 찾아 장을 보고 있다.

대구 뉴시스

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 맞는 이번 추석 연휴에는 별다른 일정 없이 관저에서 푹 쉬기로 했다. ‘워커홀릭’으로 유명한 이 대통령이지만 오랜만의 긴 추석 연휴 동안 가족들과 함께 연휴를 보내며 재충전의 시간을 갖기로 했다.이 대통령은 추석 연휴 전날인 2일 수석보좌관회의를 주재하고 “중간 끼어 있는 샌드위치 데이 하루 더하면 열흘이라고 하는 긴 휴가가 시작되는데 저도 샌드위치 데이에는 연차를 내서 공식적으로 쉴 생각”이라고 말했다.이어 “쉬는 건 쉬는 거다. 아침에 출근 안 하는 게 어딘가”라며 “여러분도 좀 쉬시고 제가 당연히 공식적으로 쉬는 거지만 비상대기 업무나 그런 건 해야 한다”고 했다. 이 대통령은 “공직자가 휴가나 휴일이 어딨나. 24시간 일하는 거다. 원래 자다가도 벌떡 일어나는 게 공직이다”라고 덧붙였다.대통령실 관계자는 “공개 방문 같은 일정 없이 조용히 추석 연휴를 보낼 계획”이라며 “대체공휴일까지 쭉 쉬기로 했다”고 말했다. 이 대통령이 모처럼 긴 휴가를 보내는 데는 휴가 사용을 통해 국민들에게 소비 진작 등 분위기를 조성하며 경기 활성화를 꾀하겠다는 의도도 있다. 이 관계자는 “쉴 때는 쉬고 일할 땐 일하자라는 메시지를 주고자 한다”라고 말했다.이 대통령은 첫 여름휴가 때도 별도 외부 방문 없이 조용히 휴식을 취했다. 지난 8월 4일부터 8일까지 거제 저도에 머물며 정국 구상을 하기도 했다.역대 대통령들도 설과 추석 등 명절 연휴 기간을 재충전의 기회로 삼았다. 다만 윤석열 전 대통령은 조금 달랐다. 윤 전 대통령은 명절 연휴 때 민생 현장을 주로 찾았다. 특히 12·3 계엄 전 임기 마지막 추석 연휴 때 군부대를 방문했는데 그 이유는 군의 사기를 북돋아 주기 위해서였다고 했다.문재인 전 대통령은 재임 시절 가족들과 차례를 지내며 휴식을 취한 바 있다. 문 대통령은 취임 첫해인 2017년 추석 때 청와대에서 가족과 차례를 지냈고 이듬해에는 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문했다. 그 다음해에는 경남 양산 사저와 모친이 살았던 부산 영도에서 추석을 보내기도 했다.박근혜 전 대통령은 국립 서울현충원에 있는 박정희 전 대통령과 육영수 여사 묘소에 성묘를 다녀온 것 외에는 주로 청와대에 머물며 휴식을 취했다. 이명박 전 대통령, 노무현 전 대통령도 현안 관련 업무 보고를 받으면서 청와대에서 보냈다.