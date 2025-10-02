박진영 “코첼라 이길 K페스티벌 기획”… 李대통령 “미래 핵심산업 도약 지원”

‘장관급’ JYP의 대중문화위 출범

이미지 확대 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 닫기 이미지 확대 보기 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서

2025-10-02 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 1일 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 ‘장관급’ 공동위원장을 맡은 대중문화교류위원회 출범식에서 “우리 대중문화가 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 박 위원장은 세계적인 음악 축제인 ‘코첼라’를 이길 페스티벌을 2027년 12월 개최하겠다는 목표를 밝혔다.이 대통령은 이날 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위 출범식 간담회에서 “‘팔 길이 원칙’이라고 ‘지원하되 간섭하지 않는다’는 원칙을 철저히 지켜 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다”고 했다.이 대통령은 “오늘 출범하는 위원회는 여러 부처의 정책 역량을 결합하고 민간 창의성과 전문성을 활용하는 민관 원팀 플랫폼”이라며 “대한민국과 세계를 잇는 가교로서 교류 협력 확대와 관련 산업 성장까지 함께 이룰 수 있도록 큰 역할을 해 주시길 부탁한다”고 말했다.박 위원장은 간담회에서 “2027년 12월 전 세계 K컬처 팬들과 함께하는 페노미논(FANOMENON, FAN+PHENOMENON) 페스티벌을 개최하겠다”는 청사진을 밝혔다고 강유정 대통령실 대변인이 전했다. 박 위원장은 “(공동위원장을) 처음 제안받았을 때 제일 중요했던 것은 이 대통령의 진심이었다”며 “여러분들이 하는 일에 실질적인 도움이 되겠다”고 포부를 밝혔다.이날 행사에 한복 차림으로 참석한 이 대통령은 간담회에 앞서 K컬처 체험존을 둘러보며 박 위원장과 ‘아이돌 응원봉’의 의미에 대해 이야기를 나누기도 했다. 이 대통령은 전시된 응원봉을 보며 “지난 겨울에 많이 봤던 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다. 12·3 비상계엄 사태 당시 응원봉 시위를 염두에 둔 발언이다. 박 위원장은 “응원봉은 어마어마한 소속감을 갖게 한다”며 이를 통해 관객들이 K팝 공연의 일부가 된다고 설명했다. 이에 이 대통령은 “팬 주권주의”라고 평가하며 “그게 중요하다. 자기를 주인으로 여기느냐, 아니냐 그 차이가 크다”고 말했다.한편 이 대통령은 이날 공동위원장 외에 민간위원으로 엔터테인먼트 기업 대표 등 26명을 위촉했다.