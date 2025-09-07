구윤철 부총리, 부동산관계장관회의 주재

방금 들어온 뉴스

구윤철 부총리, 부동산관계장관회의 주재

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2025-09-07 15:29
수정 2025-09-07 15:29
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택공급 확대방안 관련 부동산 관계장관회의를 앞두고 악수하고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택공급 확대방안 관련 부동산 관계장관회의를 앞두고 악수하고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자


구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택공급 확대방안 관련 부동산 관계장관회의에서 발언하고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택공급 확대방안 관련 부동산 관계장관회의에서 발언하고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자


7일 서울 종로구 정부서울청사에서 주택공급 확대방안 관련 부동산 관계장관회의가 열리고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자
7일 서울 종로구 정부서울청사에서 주택공급 확대방안 관련 부동산 관계장관회의가 열리고 있다. 2025.9.7 이지훈 기자


구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 주택공급 확대방안 관련 부동산관계장관회의를 주재하고 있다.

정부는 이날 관계장관회의 이후 2030년까지 수도권에서 매년 신규 주택 27만가구 착공을 추진하는 내용의 주택공급 대책을 발표했다.

이지훈 기자
