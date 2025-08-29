장동혁 “李 대통령, 제1야당 대표와 따로 시간 가져야”

李 대통령·여야 지도부 회동 외 단독 회담 요구

장동혁 국민의힘 대표는 29일 “이재명 대통령과 제1야당 대표가 따로 시간을 갖고 고통받는 국민의 삶에 대해 진지한 이야기를 할 시간이 있어야 한다”고 밝혔다. 이 대통령이 여야 지도부와 함께 만나는 것 외 제1야당 대표와의 단독 회담은 필요하다는 것이다.장 대표는 이날 인천국제공항공사 인재개발원에서 열린 국민의힘 연찬회를 마친 후 기자들과 만나 “많이 양보해서 이 대통령이 여야 지도부와 만나 한미 정상회담에 대한 성과를 홍보할 수 있다”면서 “(그러나) 이번에는 그런 형식의 만남이라고 해도 언제쯤 제1야당 대표와 (따로) 만날 것인지에 대한 입장을 밝혀야 한다”고 말했다.그러면서 “정상회담의 성과를 설명하기 위해서 제1야당의 대표를 여당 대표와 함께 부르는 것은 이 어려운 시기에 국민의 삶을 함께 살피자는 의도는 아니라고 생각한다”고 덧붙였다. 장 대표는 이 대통령이 단독 회담을 약속하는 경우 한미 정상회담 성과 공유를 위한 이 대통령과 여야 대표의 회동에 응하겠다는 입장이다.장 대표는 “정상회담에서 어떤 성과가 있었는지는 합의문을 공개하거나 팩트시트를 국민에게 공개한다면 굳이 성과를 설명하지 않아도 된다”며 “그것이 가장 확실한 방법이고 국민을 설득하고 안심시킬 수 있는 가장 좋은 방법”이라고 말했다.