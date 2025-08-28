장동혁 “미래로” 찬탄 청산 수위 조절… 조경태 “히틀러·레밍신드롬” 파열음

장 “일일이 대응 안 해, 때 되면 조치”

김민수 “확실한 처벌” 강경 발언

26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 당대표로 당선된 장동혁 후보가 당기를 흔들고 있다. 2025.8.26 국회사진기자단

2025-08-28 5면

장동혁 국민의힘 대표가 27일 “과거의 옷을 벗고 미래로 나아가야 할 시간”이라며 이른바 ‘내부총질자 정리’와 관련 수위 조절에 나섰지만 당내 파열음은 커지고 있다. 장 대표가 연일 경고를 보낸 조경태 의원은 이날도 “히틀러가 대표적”이라며 “레밍신드롬을 경계해야 한다”고 반발했다.장 대표는 이날 국립서울현충원 참배 후 조 의원과 관련해 “전당대회 과정에서는 지난 일에 대해 이런저런 이야기를 할 수 있다고 생각한다”며 “미래로 나아가자고 했다”고 말했다. 이날 조 의원의 ‘히틀러’ 거론에 대해선 “조 의원께서 말씀하시는 것에 일일이 대응할 필요는 없다고 생각한다”고 말했다.전당대회 과정에서 장 대표는 더불어민주당의 ‘내란 프레임’에 동조하는 인사를 ‘내부총질 세력’으로 규정하고 “함께 갈 수 없다”고 했다. 전날 당선 직후에도 “당론을 어기는 분들은 결단하는 게 도움이 된다”고 말해 사실상 탈당을 촉구한 것으로 해석됐다.그러나 장 대표를 필두로 ‘반탄(탄핵 반대)’파가 당 주류로 등극하고, 친한(친한동훈)계와 찬탄(탄핵 찬성)파가 전당대회를 계기로 정치적 입지가 쪼그라든 만큼 ‘미래’를 거론하며 진화에 나선 것이다. 그러면서도 장 대표는 “만약에 적절한 결단이 필요한 시점이라면 제가 할 수 있는 결단은 하겠다”고 경고했다.반면 김민수 최고위원은 이날 TV조선 유튜브 출연에서 “조 의원은 스스로 떠날 기회를 열어 주는 것이 아니라 확실한 처벌이 뒤따라야 한다고 본다”며 징계를 주장했다. 특히 한동훈 전 대표를 향해서는 “분명한 당헌 위반”이라며 “제명할 사유가 된다면 당내에서 과감하게 제명 조치도 필요하다고 본다”고 말했다.앞서 김 최고위원은 이날 최고위원회의에서도 “(한 전 대표와 관련한) 당원 게시판 조사는 당무감사와 함께 반드시 진행돼야 한다”고 했다. 또 “당을 무지성으로 비판하는 패널들에 대한 해당 행위의 책임을 반드시 묻겠다”며 원외 친한계 방송 그룹을 겨냥했다.막판 김문수 전 고용노동부 장관을 지지했다 체면을 구긴 한 전 대표와 친한계는 성급한 움직임을 자제하는 분위기다. 일각에서 ‘한동훈 신당’이 거론되기도 하지만 현재 친한계 인적 구성으로는 현실성이 떨어진다는 지적이다. 이와 관련해 장 대표는 “정가에서 떠도는 얘기에는 관심을 두지 않고 지금 국민의힘이 해야 할 일을 하겠다”고 했다. 한편 장 대표 비서실장에는 초선 박준태(비례) 의원이 이날 임명됐다.