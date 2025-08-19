대통령실 “김형석 독립기념관장, 국민 지적에 귀기울여야” 경고

정청래 “지금도 역사 쿠데타 계속”

與, 강력 비판… 金관장 파면 촉구

2025-08-19 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광복을 ‘연합국의 승리로 얻은 선물’이라고 언급해 논란을 일으킨 김형석 독립기념관장에 대해 18일 대통령실이 국민의 지적에 “귀를 기울여야 한다”며 경고했다.강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 김 관장 발언과 관련한 입장을 묻는 질문에 “여러 발언들로 상처를 입었다는 말들을 저한테도 따로 하는 분들이 계셨다”고 말했다. 강 대변인은 “김 관장의 자격 여부에 대해 대통령실이 특별히 밝힐 수 있는 입장이 따로 있지는 않다”면서도 “어떤 국민적인 의견 혹은 여러 사회적인 논란이 되고 있는 부분에 대해 김 관장이 귀기울여야 되지 않을까 생각한다”고 했다.지난해 임명된 김 관장의 임기는 3년으로 2027년 8월까지다. 여당에서 사퇴 촉구가 쏟아지고 있지만 김 관장이 스스로 물러나지 않는다면 이를 강제할 방법은 없다.더불어민주당은 김 관장을 강하게 비판하며 여론을 통한 압박 강도를 연일 높이고 있다. 정청래 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의를 통해 “지금도 빛을 빼앗으려는 역사 쿠데타는 계속되고 있다”며 “김 관장의 ‘광복은 연합군의 선물’이라는 망언은 참담하다”고 지적했다.정 대표는 “민주당은 이런 역사 내란 세력도 철저하게 척결해 가도록 하겠다”면서 “내란의 완전한 종식, 반헌법 세력의 철저한 척결만이 비극의 역사를 되풀이하지 않는 길”이라고 주장했다.김병기 원내대표도 “독립운동을 부정하는 자에게는 국민의 세금 단 1원도 줄 수 없다”면서 “역사를 지키기 위해, 독립 정신을 지키기 위해 김형석의 즉각적인 파면을 강력하게 촉구한다”고 했다.