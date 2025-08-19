평범한 청년들의 정책 아이디어… 30대 청년담당관 2명 파격 발탁

이주형·최지원씨 ‘블라인드 채용’

대통령실 5급 별정직… 오늘 출근

이미지 확대 이주형(왼쪽)씨·최지원(오른쪽)씨 닫기 이미지 확대 보기 이주형(왼쪽)씨·최지원(오른쪽)씨

2025-08-19 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

학력과 경력, 소속 정당, 가족관계 등을 따지지 않는 ‘블라인드’ 방식으로 뽑은 30대 초반 남녀 각 1명이 19일부터 대통령실 청년담당관으로 출근한다. 파격 채용된 이들이 정부 청년정책에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.전성환 대통령실 경청통합수석은 18일 브리핑에서 이같이 밝혔다. 남성 청년담당관으로 선발된 이주형(32)씨는 7년간 서울시청 청년 부서와 ‘서울청년센터 성북’에서 센터장으로 청년 관련 업무를 해 왔다. 여성 청년담당관 최지원(31)씨는 8년간 사회복지사로 복지관과 장애인가족지원센터 등에서 사회적 약자를 위해 일해 왔으며, 청년정책네트워크 등에서 활동했다.청년담당관은 완전한 블라인드 방식으로 지난달 1차 서류전형과 2차 면접시험을 거쳐 선발됐다. 총 936명이 지원했으며 경쟁률은 남성 605:1, 여성 331:1이었다. 이번에 선발된 두 담당관은 면접시험에 참여한 평가위원단과 국민참여단으로부터 가장 탁월하다는 평가를 받았다고 전 수석은 전했다.이 신임 담당관은 청년 노동시장의 불균형 문제, 경력직 선호의 고용 환경을 해소하기 위한 ‘청년 재도약 프로젝트’를 제안했다. 최 신임 담당관은 청년들이 중앙·지방정부의 거버넌스에 참여할 수 있는 비율을 현재 10%에서 획기적으로 확대하는 방안을 제안했다.두 담당관은 별정직 5급 상당으로 대통령실 국민통합비서관실에서 근무한다. 청년정책 수립 및 제도 개선, 부처별 청년정책 점검, 청년 소통 강화 업무를 맡게 된다. ﻿