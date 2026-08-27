9월 3일 청년포럼 ‘청년과 함께 그리는 메가 충청’[청년, 지역의 내일을 만들다]

세줄 요약
- 서울신문·삼성, 9월 3일 대전서 청년포럼 개최
- 메가 충청 미래 비전과 청년 도시 청사진 공유
- 대전·세종·충북·충남 청년 성장 논의 마련
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서울신문사와 삼성이 다음달 3일 ‘청년과 함께 그리는 메가 충청’을 주제로 대전 KW컨벤션에서 청년포럼을 개최합니다. 대전, 세종, 충북, 충남의 미래 비전을 나누고 청년이 함께 성장하는 ‘청년 도시’ 청사진을 공유합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
■일시 : 2026년 9월 3일(목) 오후 1시 10분
■장소 : 대전 KW컨벤션 컨벤션홀
■주최 : 서울신문, 삼성
■문의 : 02-2000-9364(서울신문 ESG위원회)
2026-08-27 2면
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