[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 27일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 27일

입력 2026-08-27 01:27
수정 2026-08-27 01:27
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36년생 : 근심이 눈 녹듯 사라진다.

48년생 : 운이 상승하는 시기다.

60년생 : 독선으로 괴로움이 생길 수 있다.

72년생 : 크게 발전하는 운세다.

84년생 : 어려운 일도 쉽게 해결된다.

96년생 : 막힌 일이 풀리며 자신감이 생긴다.



37년생 : 마음이 심란한 하루가 될 수 있다.

49년생 : 동업은 불리하니 신중하게 대처하라.

61년생 : 과격하게 나가면 망신수가 있다.

73년생 : 거동을 신중히 하면 큰 이득이 있다.

85년생 : 당황할 일이 생겨 분실수가 따를 수 있다.

97년생 : 물건과 약속을 꼼꼼히 챙겨라.

호랑이

38년생 : 독선으로 괴로움이 생길 수 있다.

50년생 : 운이 상승하는 시기다.

62년생 : 일을 너무 크게 벌이지 마라.

74년생 : 바쁘기만 하고 실속은 적을 수 있다.

86년생 : 친한 사람이 시비를 걸 수 있다.

98년생 : 가까운 사람과 말다툼을 조심하라.

토끼

39년생 : 하루가 짧게 느껴질 만큼 바쁘다.

51년생 : 조금만 더 노력하면 크게 길하다.

63년생 : 행운 있는 사람과 함께하면 좋다.

75년생 : 피로가 누적되니 쉬어가라.

87년생 : 바쁜 만큼 실속도 따르겠다.

99년생 : 부지런히 움직이면 성과가 있다.



40년생 : 상대의 의견을 존중하라.

52년생 : 크게 발전하는 운세다.

64년생 : 의심하지 말고 소신껏 행동하라.

76년생 : 좋은 일이 시작되기 시작한다.

88년생 : 희망찬 미래가 보인다.

00년생 : 긍정적인 마음이 좋은 흐름을 부른다.

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41년생 : 마음의 여유를 가져야 한다.

53년생 : 정신을 차리면 길운이 따른다.

65년생 : 새로운 일이 잘 이루어질 듯하다.

77년생 : 경솔한 행동은 삼가라.

89년생 : 자신을 내세우면 외톨이가 되기 쉽다.

01년생 : 겸손하게 움직이면 관계가 좋아진다.



42년생 : 작은 것에 만족하는 것이 좋다.

54년생 : 일이 순조롭게 흘러간다.

66년생 : 재물을 얻으니 마음이 만족스럽다.

78년생 : 경솔한 행동은 삼가라.

90년생 : 새로운 일이 잘 이루어질 듯하다.

02년생 : 차분히 시작하면 결과가 좋다.



43년생 : 근심은 사라지고 기쁨이 찾아든다.

55년생 : 귀인이 와서 도움을 주겠다.

67년생 : 적극적으로 행동하면 좋다.

79년생 : 사람마다 우러러보게 된다.

91년생 : 이동운은 좋지 않으니 신중하라.

03년생 : 움직임보다 준비에 힘써라.

원숭이

44년생 : 마음을 잘 다스려야 한다.

56년생 : 기쁜 소식이 들려오겠다.

68년생 : 무리한 행동은 삼가라.

80년생 : 새로운 일이 다가온다.

92년생 : 이성과 즐거운 하루를 보낸다.

04년생 : 좋은 만남 속에서 기쁨이 있다.



45년생 : 시비는 참는 것이 최선이다.

57년생 : 즐거운 일이 생기겠다.

69년생 : 이 기회를 놓치지 마라.

81년생 : 사소한 일로 다툴 수 있다.

93년생 : 일이 꼬여 고전할 수 있다.

05년생 : 작은 일도 차분하게 처리하라.



46년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 시간을 보낸다.

58년생 : 자신의 뜻을 펴기 어려울 수 있다.

70년생 : 생각보다 일이 잘 성사된다.

82년생 : 웃어른을 공경하면 좋다.

94년생 : 운이 점차 좋아지겠다.

06년생 : 예의를 지키면 도움을 얻는다.

돼지

47년생 : 음양의 조화를 이루는 날이다.

59년생 : 성공의 지름길을 달리는 형상이다.

71년생 : 반가운 손님을 만난다.

83년생 : 드디어 소망한 것을 이룬다.

95년생 : 능력을 인정받겠다.

07년생 : 실력을 보여줄 좋은 기회가 온다.
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