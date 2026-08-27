[사설] 감탄만 하고 있을 수 없는 우크라 ‘드론·로봇 열병식’

이미지 확대 우크라이나는 35주년 독립기념일인 24일(현지시간) 대규모 드론·로봇 전력으로 짜여진 퍼레이드를 공개하며 군사력을 과시했다. 이날 우크라이나 대통령실이 유튜브에 올린 1시간 36분 분량의 영상 후반부에는 다양한 총포로 무장한 무인 군용차량 수십대가 줄 맞춰 우크라이나 수도 키이우 중심가 흐레샤티크 거리를 행진하는 모습이 담겼다. 일부는 전차에 쓰이는 무한궤도 바퀴 장치를 달고 이동했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나는 35주년 독립기념일인 24일(현지시간) 대규모 드론·로봇 전력으로 짜여진 퍼레이드를 공개하며 군사력을 과시했다. 이날 우크라이나 대통령실이 유튜브에 올린 1시간 36분 분량의 영상 후반부에는 다양한 총포로 무장한 무인 군용차량 수십대가 줄 맞춰 우크라이나 수도 키이우 중심가 흐레샤티크 거리를 행진하는 모습이 담겼다. 일부는 전차에 쓰이는 무한궤도 바퀴 장치를 달고 이동했다.

연합뉴스

2026-08-27 27면

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우크라이나가 35주년 독립기념일인 지난 24일 지상·해상·공중 드론과 로봇으로만 구성된 ‘무인 열병식’을 세계 최초로 선보였다. 러시아의 침공에 맞서 5년째 항전 중인 나라가 병력과 장비의 열세를 딛고 무인 전투 체계로 전환, 현대전의 개념 자체를 바꾸고 있다. 지상전에서는 러시아 표적의 90%가 드론·로봇에 파괴되고 있다. 우크라이나 수상 드론 전력은 러시아의 흑해 제해권 장악을 저지해 전쟁의 판도를 바꿨다는 평가를 받고 있다.미군도 최근 해사 생도들과 포천의 주한 미 해병대원들에게 드론 교육을 실시했다. 지난 4~5월 M1A2 에이브럼스 전차, M2 브래들리 장갑차 등으로 중무장한 기갑부대가 우크라이나군과의 모의전투 훈련에서 전멸하는 충격적 패배를 당한 것이 계기가 됐다. 무인 열병식이 열리던 날 영국은 우크라이나와 ‘인공지능(AI) 파트너십 협약’을 체결했다. 드론·로봇 등 전투용 AI에는 데이터가 필수인데, 압도적인 실전 데이터를 축적한 우크라이나야말로 최적의 동맹이 될 수 있다는 것이다.우크라이나와의 전쟁에서 드론·로봇 전의 중요성을 절감한 러시아 역시 최근 완전자율형 AI 유도 드론을 실전투입하는 등 빠른 속도로 무인전투 역량을 고도화하고 있다. 러·우 전쟁 파병으로 드론 방어와 공격 전술 모두 풍부한 실전 경험을 쌓은 북한도 빠르게 대응한다. 드론전투 부대를 창설하고 전면적인 드론전 채비를 착착 갖추고 있다.우리 정부도 ‘50만 드론전사’ 양성을 내세우며 드론 역량 확산에 나서고는 있다. 국방장관 직속 자문위원회가 폐지를 권고했던 드론작전사령부도 다행히 존치하기로 했다. 그러나 지난 25일 남해상 마라도함에서 자폭용 드론이 발진 직후 추락하는 바람에 해양운용성 검증을 위한 첫 전투실험이 무산됐다. 드론전의 기술개발에서부터 작전 및 전투 역량에 이르기까지 갈 길이 먼 현실을 절감했다. 3군 사관학교 통합보다 드론전 역량을 다지는 작업이 훨씬 다급한 일이다.