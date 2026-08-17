청년과 함께… 25일 대구경북청년포럼[청년, 지역의 내일을 만들다]

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청년과 함께… 25일 대구경북청년포럼[청년, 지역의 내일을 만들다]

입력 2026-08-17 23:38
수정 2026-08-17 23:38
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세줄 요약
  • 서울신문사·삼성, 대구경북 청년포럼 개최
  • 청년이 머무는 지역 미래 비전 공유
  • 대구시청 산격청사 대강당서 25일 진행
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서울신문사와 삼성이 오는 25일 ‘청년과 함께 그리는 대구경북 미래 청사진’을 주제로 대구광역시청 산격청사 대강당에서 청년포럼을 개최합니다. 대구경북의 미래 비전을 나누고 청년이 머물고 성장하는 ‘청년 도시’ 청사진을 공유합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

■일 시 : 2026년 8월 25일(화) 오후 2시

■장 소 : 대구광역시청 산격청사 101동 대강당

■주 최 : 서울신문, 삼성

■후 원 : 대구광역시, 경상북도



■문 의 : 02-2000-9364(서울신문 ESG위원회)
2026-08-18 2면
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