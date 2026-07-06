[사고] 청년과 함께… 15일 전남광주 메가시티 포럼

청년, 지역의 내일을 만들다

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세줄 요약 서울신문사와 삼성이 오는 15일 전남대 광주캠퍼스 용봉홀에서 ‘청년과 함께 그리는 전남광주통합특별시 메가시티 청사진’ 포럼을 연다. 통합특별시 출범에 맞춰 청년의 미래 비전과 지역 발전 방향을 논의하는 자리다. 서울신문·삼성, 15일 전남대서 청년포럼 개최

전남광주통합특별시 메가시티 청사진 논의

청년 미래 비전과 지역 발전 방향 모색

2026-07-06 1면

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서울신문사와 삼성이 오는 15일 ‘청년과 함께 그리는 전남광주통합특별시 메가시티 청사진’을 주제로 전남대 광주캠퍼스에서 청년포럼을 개최합니다. 통합특별시 출범에 따른 청년의 미래 비전을 논의합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.■일시 : 2026년 7월 15일(수) 오후 1시 30분■장소 : 전남대학교 광주캠퍼스 용봉홀■주최 : 서울신문·삼성■문의 : 02-2000-9364(서울신문 ESG위원회)