국민대 공동연구팀, 난치성 소아 뇌종양 ‘수모세포종’ 새 분자 아형 규명

세줄 요약 국민대 김경희 교수 연구팀이 국내외 연구진과 함께 난치성 소아 뇌종양 수모세포종의 새로운 분자 아형을 규명했다. 100여 명의 환자 시료를 유전체·전사체·메틸화체·단백질체로 통합 분석해 기존 4개 분자군을 7개 세부 아형으로 재분류했다. 이번 성과는 맞춤형 치료와 표적치료제 개발의 기반이 된다. 국민대 연구팀, 수모세포종 새 분자 아형 규명

100여 명 시료 통합 분석, 4개군을 7개로 재분류

맞춤형 치료·표적치료제 개발 기반 제시

이미지 확대 ‘수모세포종’ 7개 분자 아형 재분류. 국민대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘수모세포종’ 7개 분자 아형 재분류. 국민대 제공

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국민대학교는 본교 바이오의약전공 김경희 교수 연구팀이 국내외 연구진과의 공동연구를 통해 난치성 소아 악성 뇌종양인 ‘수모세포종’의 새로운 분자 아형을 규명하고, 환자 맞춤형 정밀의료의 가능성을 제시했다고 6일 밝혔다.이번 연구는 국립암센터 암단백유전체연구사업단이 추진하는 암 단백유전체 기반 정밀의료 연구의 일환으로 수행됐다. 국민대를 비롯해 경희대, 서울대병원, 한국뇌연구원, 고려대, 국립암센터, 울산대, 미국 컬럼비아대 등 국내외 연구진이 참여했다.연구팀은 100여명의 수모세포종 환자 종양 시료를 대상으로 유전체와 전사체, DNA 메틸화체, 단백질체, 인산화단백질체를 통합 분석하는 대규모 암 단백유전체학 연구를 수행했다. 그 결과 기존 4개 분자군(WNT·SHH·Group 3·Group 4)을 7개 세부 아형으로 재분류하고, 각 아형의 생물학적 특성과 임상 예후를 보다 정밀하게 설명할 수 있음을 확인했다는 설명이다.김 교수는 “암 단백유전체 정보를 통합 분석해 수모세포종의 분자적 다양성을 보다 정밀하게 설명할 수 있는 새로운 분류 체계를 제시했다”며 “환자 맞춤형 치료 전략 수립과 표적치료제 개발의 중요한 기반이 될 것으로 기대한다”고 말했다.이번 연구 결과는 네이처 출판그룹이 발간하는 국제학술지 ‘Experimental ＆ Molecular Medicine’(IF 17.5)에 게재됐다.