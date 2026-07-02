세줄 요약 국제 공동연구팀은 도시 폭염을 줄이는 진짜 인프라가 냉방장치가 아니라 나무라고 밝혔다. 도시숲은 기온 저감뿐 아니라 대기오염·소음 완화, 빗물 조절, 자외선 차단까지 돕는다고 했다. 연구팀은 도시숲을 상하수도처럼 핵심 기반시설로 보고 법과 재원, 정책에 반영해야 한다고 제안했다. 도시 폭염 해법, 에어컨보다 나무 강조

도시숲의 냉각·오염저감·빗물조절 효과

핵심 기반시설 인식과 투자 필요 제기

이미지 확대 22개국 77개 연구기관으로 구성된 국제 공동 연구팀은 폭염을 잡는 진짜 인프라는 ‘나무’와 ‘숲’이라는 답을 제시하고 이를 위한 4가지 정책 제언을 했다.

산림청 제공 닫기 이미지 확대 보기 22개국 77개 연구기관으로 구성된 국제 공동 연구팀은 폭염을 잡는 진짜 인프라는 ‘나무’와 ‘숲’이라는 답을 제시하고 이를 위한 4가지 정책 제언을 했다.

산림청 제공

2026-07-02 15면

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올해는 본격적인 여름이 시작되기도 전인 지난 5월부터 무더위가 찾아왔다. 한국뿐만 아니라 전 세계가 폭염에 몸살을 앓고 있다. 특히 회색 콘크리트로 둘러싸인 도시는 여름만 되면 거대한 가마솥처럼 변한다.호주, 영국, 가나, 스위스, 멕시코, 노르웨이, 독일, 캐나다, 스페인, 이탈리아, 포르투갈, 벨기에, 칠레, 덴마크, 브라질, 미국, 중국, 남아프리카공화국, 스웨덴, 인도, 방글라데시, 부르키나파소 22개국 77개 대학과 연구기관이 참여한 대규모 국제 공동 연구팀은 폭염을 식힐 진짜 인프라는 에어컨 같은 냉방장치가 아니라 ‘나무’라는 답을 내놨다. 이 정책 논평은 기후 과학 분야 국제 학술지 ‘플로스 기후학’ 7월 2일 자에 실렸다.도시숲은 도시 평균 기온을 낮추는 냉각 효과, 대기오염과 소음 저감, 빗물의 토양 침투 촉진과 빗물 유출 완화, 자외선 차단, 여가 및 정서적 공간 제공 등 다양한 효과를 제공하는 것으로 알려졌다.﻿ 온난화가 가속화하면서 도시숲 조성에 대한 목소리는 높아지고 있지만 여전히﻿ 거리의 가로수와 도심 숲은 ‘있으면 좋은 경관 장식’쯤으로 생각하는 경우가 많다.연구팀은 세계 각국의 연구와 정책 보고서 141건을 바탕으로 도시에서 나무와 숲이 주는 이점을 종합 평가했다. 이를 근거로 도시숲을 상하수도, 도로, 전력망 같은 ‘필수 핵심 기반시설’로 규정해야 한다고 제언했다. 다 자란 나무와 나무 여러 그루가 모여 만든 그늘(캐노피)은 한번 잃으면 회복되는 데 수십 년이 걸리거나 회복이 불가능할 수 있기 때문에 도시 숲 보호와 투자는 중요하다는 것이다.또 연구팀은 ▲도시 숲 조성과 관리를 법과 ﻿전용 재원 배정 ▲저소득, 소외 지역일수록 녹지가 적어 폭염 피해가 더 커지는 ‘녹색 불평등’을 주민 참여로 해소 ▲국가 기후 및 생물다양성 전략에 도시숲을 명시적으로 포함 ▲원격탐사, 인공지능(AI) 기반 관리와 수종 다양화로 도시숲 회복력을 키울 것 등 4가지 정책 방향을 제시했다. 연구팀을 이끈 마누엘 에스페론 로드리게즈 영국 뱅거대 박사는 ﻿“도시숲을 핵심 생활 기반시설로 인정하고 투자하는 일은 전 세계 수십억 도시 거주자의 지속 가능한 미래를 위해 ﻿필요한 일이다”라고 강조했다.