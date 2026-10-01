영천시, ‘K-팝 돔구장’ 건립 시동…전담 TF 가동

세줄 요약 영천시가 민선 공약인 K-팝 돔구장 건립을 위해 전담 TF를 가동했다. 부시장을 단장으로 관련 부서가 참여하고, 사업기획·개발지원·문화체육·투자유치·관광홍보를 분담해 기본구상과 타당성 조사 결과를 바탕으로 실행전략을 구체화했다. K-팝 돔구장 건립 위한 전담 TF 구성

부시장 단장, 부서별 역할 분담 운영

기본구상·타당성 조사 연계 검토

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경북 영천시는 민선 공약으로 추진하는 K-팝 돔구장 건설사업 추진 기반 마련을 위한 태스크포스(TF)를 구성·운영한다고 1일 밝혔다.TF는 부시장을 단장으로 해 관련 부서가 참여한다. 사업기획을 비롯해 개발지원, 문화·체육, 투자유치, 관광·홍보 등 분야별 역할을 분담해 운영한다.현재 추진 중인 K-팝 돔 공연장 건설 기본구상 및 타당성 조사와 연계해 사업 전반의 주요 과제를 종합적으로 검토하고, 관련 부서 간 협업체계를 강화한다.시는 기본구상 및 타당성 조사를 통해 영천의 입지 여건과 사업성을 면밀히 분석하고, 향후 사업 추진에 필요한 실행방안과 단계별 추진전략을 구체화할 계획이다.영천시 관계자는 “필요한 절차를 차질 없이 추진해 영천에 적합한 사업 모델을 구체화해 나가겠다”고 말했다.