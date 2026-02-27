비타민B, 암 환자에게는 오히려 독? [달콤한 사이언스]

이미지 확대 비오틴으로 불리는 비타민 B7은 ‘뷰티 비타민’으로 인기를 끌고 있다. 그런데, 비타민 B7이 암 세포에 영양분을 공급하는 통로로 작용할 수 있기 때문에 암 환자에게는 복용을 피하는 것이 좋다는 연구 결과가 나왔다.



영양제라고 하면 이전에는 비타민C가 가장 대중적이었지만, 최근에는 피로 해소 효과가 있는 비타민B에 관한 관심이 높다. 비타민B는 단일 성분이 아니라 8종으로 이뤄져 있다. 비타민B군(群) 중 ‘비오틴’으로 불리는 비타민 B7은 ‘뷰티 영양제‘로 인기를 끌고 있다. 비타민 B7은 체내 에너지를 생성하고 영양소를 대사하는 데 없어서는 안 되는 성분으로 모발과 두피 건강, 손발톱 및 피부 개선, 혈당 조절에 도움을 주는 것으로 알려졌다.그런데, 비타민 B7이 암 환자에게는 도움이 되지 않는다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.스위스 로잔대 생물의학부 면역생물학과 연구팀은 지금까지 알려지지 않았던 암세포 메커니즘을 새로 밝혀내고, 비타민 B7이 암세포의 ‘만능 통행증’ 역할을 한다는 사실을 확인했다고 1일 밝혔다. 이 연구 결과는 생명과학 분야 국제 학술지 ‘분자 세포’(Molecular Cell) 2월 26일 자에 실렸다.영양 공급 변화에 적응하는 능력은 세포 생존의 필수 요소다. 일부 세포는 세포 대사에서 핵심적 역할을 하는 아미노산 ‘글루타민’에 의존적 상태가 된다. 단백질과 DNA 합성에 필요한 필수 구성 요소를 제공하는 글루타민이 부족하면 세포 증식은 중단된다. 암세포는 일반 세포보다 훨씬 빠르게 증식하기 위해 엄청난 양의 영양소를 먹어 치우는데, 특히 글루타민은 세포의 벽돌과 연료 역할을 동시에 하기 때문에 암세포 증식을 촉진한다. 이를 암세포의 ‘글루타민 중독’이라고 한다. 문제는 글루타민을 차단하는 암 치료법이 모든 암 환자에게 통하지 않는다는 점이다. 연구팀은 이에 주목했다.연구팀은 탄소가 풍부한 분자, 특히 피루브산이 글루타민이 없는 상태에서도 세포가 계속 분열할 수 있게 한다는 사실을 확인했다. 연구팀은 세포 분열을 촉진하는 ‘피루브산 카복실화 효소’라는 미토콘드리아 효소가 작동하려면 비타민 B7(비오틴)이 필수적이라는 사실을 밝혀냈다. 비오틴이 피루브산이 세포 에너지 사이클에 연료를 공급하고 글루타민 부족을 보완할 수 있게 하는 대사 허가증 역할을 한다는 말이다.연구팀은 많은 암에서 변이를 일으키는 FBXW7이라는 유전자의 역할도 새로 규명했다. 정상 세포에서는 FBXW7은 암을 포함해 질병을 일으키는 특정 단백질을 찾아 제거하는 역할을 하는데, 연구팀은 이번에 FBXW7이 단순히 쓰레기만 치우는 것이 아니라 세포가 무엇을 먹고살지를 결정한다는 것을 발견했다. 변이 FBXW7은 암세포가 피루브산을 사용하지 못하도록 해 글루타민에만 의존하도록 한다. 만약 암세포 유전자에서 FBXW7에 변이가 발견됐다면 글루타민 차단 항암제만 쓰더라도 암세포를 효과적으로 제거할 수 있다고 연구팀은 설명했다. 또 FBXW7이 정상적인 암세포라고 하더라도 비타민 B7 공급을 차단하면 암 치료가 훨씬 쉬워질 수 있다는 의미다.연구팀은 건강한 일반인이 비타민 B7을 섭취하는 것은 에너지 증진과 미용에 도움이 되지만, 암 진단을 받았거나 치료 중인 환자라면 특정 비타민군의 고용량 섭취가 오히려 암세포 생존을 도울 가능성이 있는 만큼 주치의와 상담 후 복용이 필요하다고 조언했다.연구를 이끈 알렉시스 주르댕 교수는 “이번 연구 결과는 글루타민을 표적으로 하는 일부 치료법이 왜 실패하는지를 보여준다”며 “암의 대사적 취약성을 더 잘 이해하고, 종양세포의 뛰어난 대사 유연성을 고려해 여러 대사 경로를 동시에 공략하는 혁신적 치료 전략을 설계하도록 도울 것으로 기대한다”고 말했다.