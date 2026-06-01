‘뿌리 금융’ 함영주 하나금융그룹 회장 [대한민국 ‘생산적 금융’ 설계도]

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은행·증권·운용이 함께 투·융자 결합 심사

“산업 생태계 떠받치는 뿌리 산업 키운다”

이미지 확대 함영주 하나금융 회장 닫기 이미지 확대 보기 함영주 하나금융 회장

세줄 요약 함영주 하나금융 회장은 생산적 금융을 첨단산업에만 자금을 몰아주지 않고 뿌리산업과 중소기업까지 함께 키우는 기업판 포용금융으로 봤다. 담보와 현금흐름 중심 심사로는 혁신산업 지원이 어렵다며 전문성 강화와 계열사 협업을 해법으로 제시했다. 첨단산업·뿌리산업 함께 키우는 포용금융 정의

담보 중심 심사 한계 지적, 전문성 강화 제시

은행·증권·운용 협업 통한 투융자 체계 구축

2026-06-02 9면

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“첨단산업뿐 아니라 뿌리산업까지 함께 키우는 ‘기업판 포용금융’도 생산적 금융입니다.”함영주 하나금융 회장은 생산적 금융을 이렇게 정의했다. 인공지능(AI)·방산·모빌리티 같은 첨단산업에만 자금이 몰리는 것이 아니라, 실제 산업 생태계를 떠받치는 중소기업과 제조 기반까지 같이 살려야 한다는 의미다.함 회장은 1일 서울신문과의 인터뷰에서 “금융의 본질은 리스크 관리인데 혁신산업은 미래 가치는 크지만 재무적 안정성은 낮고 불확실성은 높다”며 “이 간극을 어떻게 메우느냐가 핵심 과제”라고 말했다. 이어 “기존처럼 담보와 현금흐름 중심으로만 기업을 평가하면 결국 자금 공급은 위축될 수밖에 없다”며 “기술 변화 속도를 금융의 심사 체계가 따라가지 못하는 점도 한계”라고 짚었다. 하나금융은 해법으로 ‘전문성’을 택했다. 단순히 공급 규모를 늘리기보다 산업 이해도를 높이는 데 집중하고 있다는 설명이다. 실제로 현장 경험을 갖춘 전문가들을 기업 심사 과정에 참여시키기 위해 관련 인재 영입도 확대하고 있다.계열사 간 벽도 허물고 있다. 함 회장은 “대형 프로젝트는 은행이나 증권 한 곳의 자본력만으로 감당하기 어렵다”며 “그룹 차원의 공동 투자와 협업이 필수적”이라고 강조했다. 은행·증권·자산운용이 동시에참여하는 투·융자 결합 심사 체계를 구축해 입체적으로 기업을 들여다보겠다는 것이다.함 회장은 그러면서 생산적 금융을 단순한 자금 지원이 아니라 ‘생태계 설계’의 관점에서 접근해야 한다고 봤다. 그는 “대기업 지원은 전후방 산업으로 효과가 확산되고, 중소기업과 스타트업은 새로운 혁신을 만든다”며 “기업 성장 → 산업 경쟁력 강화 → 수익 개선 → 주주가치 제고로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 생산적 금융의 본질”이라고 말했다.