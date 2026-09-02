“대학 투자만으로 청년 이동 멈추지 않는다” 부산교사노조

세줄 요약 부산교사노조는 부산대가 서울대 10개 만들기 지원대학에 선정된 것은 환영했지만, 대학 투자만으로는 청년 유출을 막기 어렵다고 지적했다. 좋은 일자리와 정주 여건이 수도권에 집중된 한 진학지도만으로는 학생의 선택을 바꾸기 어렵다며 공공기관 이전, 민간 본사·연구조직의 지역 이전, 지역인재 채용 확대를 요구했다. 부산대 지원대학 선정 환영, 투자 효과는 제한적 지적

청년 유출 원인으로 수도권 일자리·정주 집중 지목

대학 투자와 지역 분산 정책의 병행 필요성 강조

이미지 확대 거점국립대 패키지 지원대학 선정 결과 발표하는 최교진 교육부 장관 거점국립대 패키지 지원대학 선정 결과 발표하는 최교진 교육부 장관

(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 최교진 교육부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 거점국립대 패키지 지원대학 선정 결과를 발표하고 있다. 2026.9.1

jeong@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 최교진 교육부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 거점국립대 패키지 지원대학 선정 결과를 발표하고 있다. 2026.9.1

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부산교사노조는 2일 서울대 10개 만들기 패키지 지원대학에 부산대가 선정된 것과 관련 논평을 통해“지원대학으로 부산대가 선정된 것은 환영하지만 이 투자에 걸맞은 과감한 지역 분산 정책 없이는 기대한 효과를 내기 어렵다“라고 밝혔다.노조는 “부산의 진학지도는 하나의 역설 위에 서 있다. 교사가 헌신적으로 지도할수록 부산 청년 인구는 더 많이 빠져나간다”좋은 일자리와 정주 여건이 수도권에 집중되어있는 한 어떤 상담 자료도 학생의 선택을 되돌리지 못한다“라고 주장했다.이어 “대학 투자와 공공기관 이전은 같은 시간표에 따라 추진되어야 한다. 민간 기업 본사와 연구개발 조직의 지역 이전을 촉진할 수 있는 실효성 있는 유인 체계를 설계해야 한다“고 강조했다.또 지역인재 채용 의무를 공공기관을 넘어 민간 영역까지 확대하고, 이행 실적을 투명하게 공개할 것도 요구했다.김한나 부산교사노조 위원장은 “현재 구조에서는 교사가 진학지도를 잘할수록 부산의 청년이 더 많이 빠져나가는 역설이 발생하고 있다. 우리가 성과라고 부르는 숫자가 사실은 지역 소멸의 속도”라며 “대학에 투자하는 일과 양질의 일자리를 지역으로 분산하는 정책이 병행되어야 한다”라고 강조했다.