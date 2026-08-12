보령, 탈석탄 충격 못 잊었다… 본사 유치 위해 ‘대정부 투쟁’

“희생 큰 충남 유치가 정의로운 전환
대체산업 육성 등 일자리 보장 절실”
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충남 보령시 27개 시민사회단체가 지난 6일 발전공기업 통합 본사 유치 결의대회에서 손팻말을 들고 ‘충남 유치’를 외치고 있다.
보령시 제공
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“보령화력 1·2호기 폐지 이후 인구 10만명 선이 무너졌습니다.”
충남 보령 지역 시민사회단체들이 오는 18일 발전공기업 통합 본사 유치를 위한 대규모 대정부 투쟁을 벌일 계획이라고 12일 밝혔다. 이들은 지난달 ‘발전공기업 통합 본사 충남 유치 보령시 추진위원회’를 출범시켰다. 추진위에는 보령시발전협의회 등 27개 단체가 참여했다.
지난 6일 시민토론회와 결의대회를 진행한 이들은 수십 년간 환경오염과 각종 규제를 감내해 온 충남을 배제하고 발전공기업 통합 본사를 거론하는 것은 충남도민을 우습게 여기는 기만 행위라는 입장을 보이고 있다.
보령은 석탄발전소 폐쇄로 인한 일자리, 지역 경제 등의 충격을 경험했고, 그 충격은 지금도 진행 중이다. 보령에서는 2020년 12월 보령화력 1·2호기 폐지 후 다음 해 1800여명, 6년간 8000여명 이상 감소했다. 지방재정 수익은 약 44억원이 줄고, 소비 지출도 190억원 감소하는 등 대가는 혹독했다. 5·6호기도 2027년까지 폐쇄를 앞둔 상황이다.
추진위 관계자는 “정부의 탈석탄 정책에 따른 발전소 폐지는 노동자 일자리와 지역 경제 기반을 직접적으로 위협하고 있다”며 “희생이 가장 큰 충남에 통합 본사가 이전하는 것이 진정한 정의로운 전환”이라고 주장했다.
김광철 서울시의원, 방이초등학교 양궁장 건립 예산 확보 ‘본격 시동’
서울시의회 김광철 의원(국민의힘·송파2)이 방이초등학교 양궁부의 안전하고 안정적인 훈련 환경 조성을 위한 전용 양궁훈련시설 건립 예산 확보에 본격적으로 나선다. 김 의원은 지난 7일 방이초등학교에서 송파구청 관계자와 방이초등학교 양궁부 학부모 등이 참석한 가운데 ‘방이초등학교 양궁장 이전 및 훈련시설 조성사업 검토 학부모 간담회’를 개최하고, 사업 추진을 위한 현장 의견을 청취했다. 현재 방이초등학교 양궁부는 선수 15명, 지도자 1명, 코치 1명 규모로 운영되면서 연중 훈련과 각종 대회에 참가하고 있다. 하지만 현재 임시적으로 활용하고 있는 양궁 훈련공간을 학교 내 별도 부지로 이전해 학생들이 보다 안전하고 지속적으로 사용할 수 있는 전용 훈련시설을 마련할 필요성이 제기되고 있다. 이번 사업은 학교 별관 뒤편 약 120평(약 400㎡) 부지에 전용 양궁훈련시설을 조성하는 프로젝트다. 훈련 공간과 사대, 과녁, 안전시설을 비롯해 장비보관실, 지도자실, 화장실 등의 부대시설을 함께 구축한다. 아울러 조명, 냉난방, 환기, 소방시설을 완비해 학생들이 사계절 내내 안전하고 쾌적하게 훈련할 수 있는 환경을 마련할 방침이다. 총사업비는 약 12억원 규모로 부지
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엄승용 보령시장은 충남으로의 통합 본사 이전은 물론, 정부 지원이 가능한 특별법 제정으로 대체산업 육성 등의 산업 전환을 강조한다. 엄 시장은 “석탄화력발전소 조기 폐지로 지역 경제가 직격탄을 맞고 있다”며 “관련 노동자 생계 대책을 위한 국가 차원의 지원 대책 마련과 지역 발전을 위한 에너지 전환에 따른 양질의 일자리 보장이 절실하다”고 강조했다.
세줄 요약
- 석탄발전 폐쇄 뒤 인구·경제 충격 심화
- 발전공기업 통합 본사 충남 유치 요구
- 특별법·대체산업 지원 필요성 제기
2026-08-13 22면
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