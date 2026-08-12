보령, 탈석탄 충격 못 잊었다… 본사 유치 위해 ‘대정부 투쟁’

“희생 큰 충남 유치가 정의로운 전환

대체산업 육성 등 일자리 보장 절실”

이미지 확대 충남 보령시 27개 시민사회단체가 지난 6일 발전공기업 통합 본사 유치 결의대회에서 손팻말을 들고 ‘충남 유치’를 외치고 있다.

보령시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 보령시 27개 시민사회단체가 지난 6일 발전공기업 통합 본사 유치 결의대회에서 손팻말을 들고 ‘충남 유치’를 외치고 있다.

보령시 제공

세줄 요약 보령 시민사회단체들이 석탄발전소 폐쇄로 인구와 지역경제가 타격을 입었다며 발전공기업 통합 본사 충남 유치를 요구했다. 27개 단체가 참여한 추진위는 대규모 투쟁과 결의대회를 예고했고, 특별법과 산업전환 지원도 촉구했다. 석탄발전 폐쇄 뒤 인구·경제 충격 심화

발전공기업 통합 본사 충남 유치 요구

특별법·대체산업 지원 필요성 제기

2026-08-13 22면

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“보령화력 1·2호기 폐지 이후 인구 10만명 선이 무너졌습니다.”충남 보령 지역 시민사회단체들이 오는 18일 발전공기업 통합 본사 유치를 위한 대규모 대정부 투쟁을 벌일 계획이라고 12일 밝혔다. 이들은 지난달 ‘발전공기업 통합 본사 충남 유치 보령시 추진위원회’를 출범시켰다. 추진위에는 보령시발전협의회 등 27개 단체가 참여했다.지난 6일 시민토론회와 결의대회를 진행한 이들은 수십 년간 환경오염과 각종 규제를 감내해 온 충남을 배제하고 발전공기업 통합 본사를 거론하는 것은 충남도민을 우습게 여기는 기만 행위라는 입장을 보이고 있다.보령은 석탄발전소 폐쇄로 인한 일자리, 지역 경제 등의 충격을 경험했고, 그 충격은 지금도 진행 중이다. 보령에서는 2020년 12월 보령화력 1·2호기 폐지 후 다음 해 1800여명, 6년간 8000여명 이상 감소했다. 지방재정 수익은 약 44억원이 줄고, 소비 지출도 190억원 감소하는 등 대가는 혹독했다. 5·6호기도 2027년까지 폐쇄를 앞둔 상황이다.추진위 관계자는 “정부의 탈석탄 정책에 따른 발전소 폐지는 노동자 일자리와 지역 경제 기반을 직접적으로 위협하고 있다”며 “희생이 가장 큰 충남에 통합 본사가 이전하는 것이 진정한 정의로운 전환”이라고 주장했다.엄승용 보령시장은 충남으로의 통합 본사 이전은 물론, 정부 지원이 가능한 특별법 제정으로 대체산업 육성 등의 산업 전환을 강조한다. 엄 시장은 “석탄화력발전소 조기 폐지로 지역 경제가 직격탄을 맞고 있다”며 “관련 노동자 생계 대책을 위한 국가 차원의 지원 대책 마련과 지역 발전을 위한 에너지 전환에 따른 양질의 일자리 보장이 절실하다”고 강조했다.