학생증+체크카드+지역화폐 올인원=지역상권 살리는 ‘탐나는전 학생증’

제주대 학생들 아이디어 처음 제안

道·대학·은행 협업해 플랫폼 완성

젊은층 지역화폐 사용 크게 늘 듯

학생증 체크카드

2026-01-21 22면

“탐나는전 학생증이 지역경제를 살리고, 제주를 청년이 머무는 섬으로 바꾸는 인구 유입 정책으로 자리 잡기를 기대합니다.”오영훈 제주지사가 최근 선보인 지역화폐 ‘탐나는전’이 탑재된 학생증 체크카드 출시에 담긴 의미를 이렇게 전했다. 학생증과 체크카드, 지역화폐 기능을 하나로 묶은 이 카드가 청년층의 소비 습관을 바꾸고 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있다는 판단에서다.이 아이디어의 출발점은 행정이 아니라 학생이었다. 제주대 총학생회 박주영 전 회장이 처음 제안했고, 김지완 현 회장의 공약으로 구체화됐다. 제주도와 제주대, 제주은행이 이를 받아들여 협업에 나섰고, 지난해 12월 1일 마침내 공식 출시됐다. 제주도는 지역화폐 정책과 인센티브를 설계했고, 제주대는 학적 확인과 교내 홍보를 맡았다. 제주은행은 카드 개발과 시스템 운영을 담당했다. 공공과 대학, 금융기관이 역할을 분담해 하나의 플랫폼을 완성한 셈이다.탐나는전 학생증의 가장 큰 특징은 ‘올인원’이다. 학생증, 체크카드, 지역화폐 기능을 하나로 통합한 것으로 학생들은 카드 하나로 학교 시설을 이용하고 일반 가맹점에서 결제하며 탐나는전 할인 혜택까지 받을 수 있다. 학생들은 카드 하나로 도서관을 출입하고 도서 대출까지 가능하다. 학생증을 꺼내고, 지갑을 열고, 다시 앱을 켤 필요가 없다.탐나는전 학생증 출시는 특히 MZ세대의 지역화폐 사용 확대에 이바지할 것으로 기대된다. 19~29세의 경우 탐나는전 지역화폐 이용률이 전체 이용자 수의 9.5%에 그칠 만큼 매우 저조하기 때문이다. 지역화폐가 중장년층에 머물러 있다는 지적이 끊이지 않았던 대목이다.제주대 재학생 8555명이 탐나는전 학생증을 사용하면 젊은 세대의 지역화폐 참여가 크게 늘어나고 지역경제 활성화로 이어질 전망이다. 오 지사는 “탐나는전 학생증은 상대적으로 지역화폐 사용률이 낮았던 젊은 세대의 참여를 확대하는 계기가 될 것”이라며 “학생들이 일상에서 탐나는전을 사용하면 자연스럽게 지역 소상공인 매출로 이어지고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣게 된다”고 강조했다.탐나는전 학생증은 출시 한 달 만에 발급자가 1100명을 넘어섰다. 양정욱 제주은행 제휴＆마케팅파트장은 “체크카드·교통카드·지역화폐 기능에 더해 네이버페이와 협업으로 도서관 출입, 학생식당 결제까지 가능해졌다”며 “학생식당에는 키오스크가 설치돼 QR결제와 얼굴 결제도 도입했다”고 전했다. 네이버페이로 결제하면 추가 할인 혜택도 주어진다. 탐나는전 학생증이 제주 청년을 붙잡는 ‘작은 카드, 큰 정책’으로 자리 잡을지 주목된다.