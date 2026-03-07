대구 출신 모델 나영희, DDP 무대서 ‘그리디어스’ 기하학 그래픽과 조화

방금 들어온 뉴스

대구 출신 모델 나영희, DDP 무대서 ‘그리디어스’ 기하학 그래픽과 조화

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-03-07 21:35
수정 2026-03-07 21:35
이미지 확대
대구 출신 모델 나영희가 지난 6일 서울동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 패션쇼에서 박윤희 디자이너의 브랜드 ‘그리디어스(GREEDILOUS)’ 작품을 선보이고 있다. 오픈스페이스 작가 제공
대구 출신 모델 나영희가 지난 6일 서울동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 패션쇼에서 박윤희 디자이너의 브랜드 ‘그리디어스(GREEDILOUS)’ 작품을 선보이고 있다. 오픈스페이스 작가 제공


박윤희 디자이너가 지난 6일 서울동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 패션쇼에서 자신의 브랜드 ‘그리디어스’(GREEDILOUS)의 기하학적 그래픽 디자인을 선보였다.

한중패션인재개발원(원장 허용구)이 국내외 패션의 흐름을 보여주며 매년 열어온 이번 행사에는 대구 출신 모델 나영희도 무대에 올라 눈길을 끌었다.

나영희는 178㎝의 큰키와 시원한 워킹으로 그리디어스의 미래지향적 기하학적인 그래픽 디자인과 완벽 조화를 이뤄냈다는 평가를 받았다.

대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
