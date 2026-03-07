“이병철 회장의 벗”…삼성에 반도체 기술 전수한 日 박사 별세

이미지 확대
삼성전자에 반도체 제조 기술을 전수해준 일본인 하마다 시게타카 박사가 지난 6일 오전 1시 도쿄 한 병원에서 세상을 떠났다. 연합뉴스
삼성전자 반도체 사업 초기에 기술 자문을 맡았던 일본인 하마다 시게타카(101) 박사가 별세했다.
양향자 국민의힘 최고위원은 7일 자신의 페이스북을 통해 하마다 박사가 지난 6일 오전 1시쯤 일본 도쿄의 한 병원에서 세상을 떠났다고 전했다.
하마다 박사의 부인 하마다 요시에(99) 여사도 지난 1일 별세한 것으로 알려졌다.
1925년 4월 도쿄에서 태어난 하마다 박사는 도쿄제국대학(현 도쿄대) 전자공학과를 졸업한 뒤 일본전신전화공사(현 NTT) 전기통신연구소에서 반도체 연구에 참여했다. 이어 NTT 관계사인 긴키플랜트레코드(현 NTEC)에서 근무하며 반도체 기술 개발에 관여했다.
그는 1980년대 초 삼성전자에서 신기술 강연을 하며 고 이병철 삼성 회장과 인연을 맺었다. 이후 최신 반도체 기술 흐름에 관심이 컸던 이 회장의 기술 자문 역할을 맡게 됐다.
양 최고위원은 “고인은 기술적으로 이병철 회장의 가장 가까운 벗이었다”며 “1983년 반도체 사업 구상에도 큰 영향을 미쳤다”고 밝혔다.
이병철 회장은 하마다 박사가 한국을 오가는 데 불편함이 없도록 전용 헬리콥터를 제공했을 정도로 그를 신뢰한 것으로 전해진다.
이 회장은 1983년 2월 반도체 사업 진출을 선언했고, 그해 12월 삼성은 세계에서 세 번째로 64K D램 개발에 성공했다.
양 최고위원은 또 1988년 삼성전자가 하마다 부부를 한국으로 초청했을 당시 일본어 통역을 맡았다고 밝혔다. 하마다 박사의 고별식은 오는 12일 도쿄에서 열릴 예정이다.
