교사 인센티브 주고 고교 석식비 확대… '교육 지킴이' 동대문, 170억 역대급 지원

방금 들어온 뉴스

교사 인센티브 주고 고교 석식비 확대… ‘교육 지킴이’ 동대문, 170억 역대급 지원

유규상 기자
유규상 기자
입력 2026-01-21 01:16
수정 2026-01-21 01:16
15억 증가… 현장 요구 대폭 반영
대학 학과·직업 체험형 활동 도입
수학여행비·IB 운영 지원도 시작

이필형 동대문구청장이 지난해 5월 휘경여중에서 열린 IB(국제바칼로레아) 시범 수업에서 인사말을 하고 있다. 동대문구 제공
이필형 동대문구청장이 지난해 5월 휘경여중에서 열린 IB(국제바칼로레아) 시범 수업에서 인사말을 하고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 올해 교육경비 보조금을 170억원으로 확정했다고 지난 16일 밝혔다. 지난해보다 15억원(9.7%) 늘어난 규모다. 구는 이번 증액으로 학력 신장과 미래형 수업 확대, 교권 보호, 취약 학생 지원을 함께 강화할 계획이다.

이번 예산 증액은 학교 현장의 요구를 폭넓게 반영한 것이 특징이다. 이필형 동대문구청장이 학부모와 교사 의견을 듣는 차담회를 진행했다. 또 학생과 주민 등 1400여명이 참여한 온라인 설문조사 결과도 예산 설계에 반영했다.

구는 에듀테크 기반 수업 지원과 고교학점제 운영 프로그램 등 미래형 교육 사업을 확대할 계획이다. 진로 분야에서는 ‘대학교 학과 체험’과 ‘미디어 진로 교육’ 등 체험형 프로그램을 도입해 학생들이 진학과 직업 세계를 구체적으로 경험하도록 한다. 교권 보호와 교사 사기를 북돋기 위한 ‘교사 인센티브 지원 사업’도 신설한다. 위기 학생을 대상으로 심리·정서 지원과 학습 지원 코디, 특수교육 서포터즈를 확대해 교육 안전망도 촘촘히 구축한다.

현장 만족도가 높았던 고교 석식비, 초등 안전 인력, 국제 대면 교류 지원은 규모를 늘린다. 조례 개정에 따라 고등학생 수학여행 경비 지원을 시작하고 국제 인증 교육과정인 IB(국제바칼로레아) 운영 학교에 대한 지원도 시작한다.

이필형 구청장은 “교육은 ‘구정의 사업’이 아니라 아이와 가정의 삶을 지키는 최고의 복지”라며 “현장의 목소리가 담긴 예산을 효율적으로 집행해 대한민국 공교육 정상화를 선도하는 도시로 만들겠다”고 말했다.
유규상 기자
2026-01-21 20면
위로