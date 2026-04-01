■행정안전부◇국장급 전보△ 재난안전정보통신국장 김노경△자연재난대응국장 윤진호◇시·도 기획조정실장△ 전북특별자치도 기획조정실장 임철언
■한국신문윤리위원회△주간뉴스총괄 심의위원 박선호△심의위원 인교준
■파이낸셜뉴스◇부국장△마켓부문 윤경현△산업부문 전용기△전략기획본부 AD기획국 현갑호◇부국장대우△편집부 황정◇부장△편집부 임보라△사회부 정지우△전국부 최수상◇부장대우△편집부 김재경△전국부 이설영
■한겨레신문사◇경영기획본부△경영기획실 인재개발부장 박정웅△독자마케팅국 독자서비스1부 수도권팀장 김태영△독자서비스2부 서울앤팀장 이원세△독자서비스1부 영남1데스크 전철홍
■한국거래소◇상임이사 선임△유가증권시장본부장 송기명
■한국신문윤리위원회△주간뉴스총괄 심의위원 박선호△심의위원 인교준
■파이낸셜뉴스◇부국장△마켓부문 윤경현△산업부문 전용기△전략기획본부 AD기획국 현갑호◇부국장대우△편집부 황정◇부장△편집부 임보라△사회부 정지우△전국부 최수상◇부장대우△편집부 김재경△전국부 이설영
■한겨레신문사◇경영기획본부△경영기획실 인재개발부장 박정웅△독자마케팅국 독자서비스1부 수도권팀장 김태영△독자서비스2부 서울앤팀장 이원세△독자서비스1부 영남1데스크 전철홍
■한국거래소◇상임이사 선임△유가증권시장본부장 송기명
2026-04-01 23면
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