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입력 2026-03-25 01:04
수정 2026-03-25 01:04
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■재정경제부 ◇실장급 인사 △국제경제관리관 문지성

■통일부 ◇국장급 전보 △남북회담본부 회담기획부장 황승희

■산업통상부 ◇과장급 전보 △국가기술표준원 지원총괄과장 최용이△대불자유무역지역관리원장 안창형

■고용노동부 ◇국장급 전보 △국제협력관 장현석△경기지방노동위원회 상임위원 하헌제

■헤럴드 <헤럴드경제 편집국> ◇부장 승진 △뉴스콘텐츠부문 정치부장 신대원△신문제작부문 신문제작부장 한영훈 △〃 에디터 유재훈 최정호 <헤럴드랩> ◇부장 승진 △디지털인프라팀장 이명환

2026-03-25 23면
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