박찬우 국힘 천안시장 후보, 세몰이…김문수·나경원 등 지원사격

세줄 요약 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세몰이에 나섰다. 김문수 전 지사와 나경원 의원, 김태흠 지사 등이 참석해 지원했고, 박 후보는 행정 경험과 추진력을 앞세워 천안 발전과 시민 행복을 약속했다. 개소식 개최, 김문수·나경원 등 대거 참석

행정 전문성·국정 경험 앞세운 지지 호소

천안 발전·시민 행복 약속하며 세몰이

이미지 확대 9일 박찬우 국민의힘 천안시장 후보 개소식에 김문수 전 경기도지사와 나경원·성일종·유용원 국회의원, 김태흠 충남지사 후보 등이 참석해 승리를 다짐하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 9일 박찬우 국민의힘 천안시장 후보 개소식에 김문수 전 경기도지사와 나경원·성일종·유용원 국회의원, 김태흠 충남지사 후보 등이 참석해 승리를 다짐하고 있다. 이종익 기자

이미지 확대 9일 박찬우 국민의힘 천안시장 후보 개소식이 열리고 있다. 박 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 9일 박찬우 국민의힘 천안시장 후보 개소식이 열리고 있다. 박 후보 제공

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 김문수 전 경기도지사와 함께 지방선거 승리를 다짐하고 있다. 박 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 김문수 전 경기도지사와 함께 지방선거 승리를 다짐하고 있다. 박 후보 제공

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보와 나경원 의원이 지지자 요청으로 함께 사진을 찍고 있다. 박 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 박찬우 국민의힘 천안시장 후보와 나경원 의원이 지지자 요청으로 함께 사진을 찍고 있다. 박 후보 제공

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.이날 개소식에는 김문수 전 경기도지사와 나경원·성일종·유용원 국회의원을 비롯해 강승규 충남도당위원장과 김태흠 충남지사 등이 참석해 박 후보에게 승리의 힘을 실었다.심대평 전 충남지사와 성무용·박상돈 전 천안시장, 조미선·이정만·정도희 당협위원장, 광역·기초 후보 등이 대거 참석한 가운데 지지자들이 선거 사무실에 몰리며 박 후보를 지원했다.참석자들은 행정안전부 차관과 국회의원을 역임했던 박 후보의 행정 전문성과 국정 경험, 중앙 네트워크 등을 높이 평가하며 ‘천안 발전 이끌 최고 적임자’라고 한목소리로 박 후보에게 힘을 실었다.나경원 의원은 “20대 국회의원에 처음 들어와 박 후보가 일하는 모습을 보고 정말 제대로 들어오셨다고 생각했고, 천안시장 후보로 이 자리에 서신 걸 보면서 천안이 복이 많다고 생각한다”며 “지금 더불어민주당의 오만이 하늘을 찌른다. 박 후보에게 힘을 실어달라”고 강조했다.김문수 전 경기도지사는 “박 후보는 행안부 차관까지 경험한 도시행정 부문의 최고 전문가이자 행정의 최고 전문가”라며 “상대 민주당 후보와 비교할 수 없는 박 후보는 천안을 세계적 명품 도시로 이끌 수 있을 것”이라고 밝혔다.박 후보는 인사말을 통해 “풍부한 국정 경험과 검증된 추진력을 바탕으로 천안의 지도를 다시 그리고, 시민이 행복한 일등도시 천안을 반드시 만들겠다”고 포부를 밝혔다.이어 “단순히 시장이 되는 것이 목적이 아닌, 70만 천안 시민의 삶을 실질적으로 바꾸는 시장이 되겠다”며 “승리캠프는 시민 누구나 찾아와 의견을 나누는 소통의 허브가 될 것”이라고 덧붙였다.이날 박 후보는 나 의원과 함께 천안 전통시장인 남산중앙시장을 찾아 상인과 주민들과 인사를 나누며 민심을 청취했다.