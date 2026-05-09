녹세권·공세권 대세…‘공주월송 진아레히’ 조경 특화설계 관심

세줄 요약 진아건설이 충청권 첫 브랜드 아파트 공주월송 진아레히를 선보였다. 지상 차량 없는 공원형 설계에 삼성물산 리조트부문 에버스케이프 조경을 더해 녹세권·공세권 가치를 높였고, 커뮤니티와 주차, 돌봄 인프라도 강화했다. 진아건설, 공주월송 진아레히 분양 시작

지상 차량 없는 공원형 단지와 조경 특화

에버스케이프 협업, 녹세권·공세권 강화

이미지 확대 방문객들이 충남 공주시 금흥동에 마련된 ‘공주월성 진아레히’ 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 방문객들이 충남 공주시 금흥동에 마련된 ‘공주월성 진아레히’ 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 방문객들이 충남 공주시 금흥동에 마련된 ‘공주월성 진아레히’ 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 방문객들이 충남 공주시 금흥동에 마련된 ‘공주월성 진아레히’ 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 김상열(왼쪽) 서울신문 회장과 조청환 진아건설 회장이 공주월송 진아레히 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 김상열(왼쪽) 서울신문 회장과 조청환 진아건설 회장이 공주월송 진아레히 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 서울신문DB

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대한민국 산업포장을 수상한 32년 업력의 진아건설이 충청권에 처음 선보이는 프리미엄 아파트 브랜드 ‘공주월송 진아레히’가 단지 내 조경(녹세권)과 공원(공세권)을 강화해 관심을 끌고 있다.9일 진아건설에 따르면 ‘공주월송 진아레히’는 지상에 차량이 다니지 않는 공원형 단지로 계획됐다.단지 내 조경은 삼성물산 리조트부문(구 에버랜드)과 협업해 조경 전문 브랜드 ‘에버스케이프’를 적용함으로써 지상 녹지 공간의 완성도를 높인다.국내 부동산 시장에서 아파트 선택 기준은 변화하고 있다. 과거에는 교통(역세권), 학군(학세권)이 프리미엄 선택의 기준이었지만 녹세권이나 공세권이 주거 선택의 핵심으로 떠오르고 있다.주택산업연구원이 발표한 ‘2025년 미래 주거트렌드’ 설문조사 결과에 따르면 ‘미래 주거 선택 요인’으로 응답자들이 가장 중요하게 고려하는 요소로 조경·녹지 등 ‘쾌적성’을 꼽은 응답자가 약 35%에 달했다. 기존 아파트 선호도 1위였던 교통 편의성(24%)을 크게 앞지른 수치다.조경 특화와 함께 커뮤니티 시설도 단지 규모에 맞춰 계획됐다. 사우나, 실내 골프연습장, 게스트룸 등이 계획돼 대단지에 걸맞은 커뮤니티 구성을 통해 주거 편의성을 높였다고 진아건설은 설명했다.주차 환경도 여유롭다. 세대당 1.57대 수준의 주차 공간을 확보했으며 광폭 주차 설계까지 적용해 실거주 편의성을 높였다.단지 내 국공립 어린이집, 다함께 돌봄센터, 독서실, 북카페 등 자녀를 위한 교육·돌봄 인프라도 갖춰질 예정이어서 실수요 가족 세대의 선호도가 높을 것으로 전망된다.분양 관계자는 “에버랜드, 캐리비안베이 등 대형 리조트 조경 경험을 보유한 팀이 참여해 단지 내 녹지 및 휴식 공간의 완성도를 높일 계획”이라며 “최적의 입지와 혁신적 설계로 공주시와 세종시의 새 주거 문화를 제시하겠다”고 말했다.‘진아레히’의 청약 일정은 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위, 13일 2순위 청약을 받는다. 당첨자는 20일 발표하며 계약은 6월 1일부터 4일까지다.진아건설은 1994년 설립돼 32년째 주택사업을 이어오고 있는 중견 건설사다. 2000년부터 대한주택건설협회가 주관하는 국가유공자 주거 여건 개선 사업에 매년 참여했다.2007년 대통령 표창에 이어 2012년 대한민국 산업포장과 2021년, 2024년 각각 국무총리 표창을 수상했다.진아건설이 충청권 시장에 첫발을 내딛는 단지인 ‘공주월송 진아레히’는 공주시 금흥2지구 A1블록(금흥동 39-4번지 일원)에 들어선다. 지하 2층~지상 27층, 7개 동 총 811가구 규모다.