김부겸 ‘보수 심장’ 서문시장서 세결집…“절박한 대구 경제 살릴 것”

金 시장 방문에 시민들 환호성…셀카 요청도

야권 공세엔 “정치 싸움 말고 경제 토론할 때”

이미지 확대 서문시장 찾은 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 9일 대구 중구 서문시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 2026.5.9. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서문시장 찾은 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 9일 대구 중구 서문시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 2026.5.9. 연합뉴스

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 9일 대구 중구 서문시장에 있는 한 전집에서 시민들과 소통하고 있다. 2026. 5. 9. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 9일 대구 중구 서문시장에 있는 한 전집에서 시민들과 소통하고 있다. 2026. 5. 9. 대구 민경석 기자

세줄 요약 김부겸 대구시장 후보가 보수 민심의 바로미터로 꼽히는 서문시장을 찾아 지지세를 다졌다. 그는 시민들이 대구 서민경제를 살려달라고 한목소리로 말한다며, 절박한 대구 경제를 회복할 책임이 무겁다고 강조했다. 서문시장 방문, 보수 민심 결집 시도

시민들, 대구 경제 회복 요구 쏟아냄

정치 싸움보다 경제 해법 토론 강조

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 9일 ‘보수 민심의 바로미터’로 통하는 서문시장을 찾아 지지세 결집에 나섰다. 그는 “시민들이 제게 기회를 주신다면 대구의 서민 경제를 반드시 일으켜야겠다는 절박한 생각이 든다”고 소감을 밝혔다.김 후보는 이날 오후 2시쯤 대구 중구 서문시장을 찾았다. 하늘색 와이셔츠 차림에 팔을 걷은 그가 시장 입구에 모습을 드러내자 시민들은 일제히 박수와 환호성으로 맞이했다. 일부 지지자들은 김 후보의 이름을 연호하기도 했다. 이날 시장 방문에는 대구 출신인 권칠승·박해철 의원도 동행했다.그가 시장 곳곳을 돌며 인사를 청하자 시민과 상인들은 셀카를 요청하거나 손뼉을 치며 화답했다. 주말이라 방문객이 많았던 서문시장에 김 후보가 나타나자 지지자와 시민, 취재진 등 수백 명의 인파가 한꺼번에 몰리면서 북새통을 이뤘다.시장 안으로 들어선 김 후보는 전집에 들러 시민들과 소통했다. 한 상인이 “시장이 되면 분기에 한 번씩은 서문시장에 찾아달라”고 당부하자, 김 후보는 “자주 오겠다”고 답하는 등 화기애애한 분위기가 형성됐다.김 후보가 느낀 서문시장 민심은 ‘절박함’이었다. 가장 인상 깊었던 시민들의 메시지는 ‘서문시장이 죽으면 대구 경제가 죽는다’ 라는 게 김 후보의 설명이다.그는 시장을 둘러본 뒤 기자들과 만나 “‘대구를 살려달라. 경제를 꼭 살려달라’는 게 시민들이 한결같이 하는 이야기였다”며 “대구 서민경제의 관문인 서문시장마저도 이런 소리가 터져 나온다는 점에서 정치나 행정을 했던 사람으로서 책임이 무겁다”고 말했다. 그러면서 “절박하기 때문에 시민들께서 저를 부르신 게 아닐까 하는 생각이 든다”고 덧붙였다.야권에서 지방선거를 앞두고 공세 수위를 최대로 끌어올리는 데 대해선 “거듭 말씀드리지만 시민들은 절박한 대구 경제를 살리기 위한 시장을 선택하려 한다”며 “정치 싸움은 서울에서 하시는 것으로 충분하고 대구에서는 경제 살릴 방안을 놓고 치열하게 토론할 때”라고 잘라 말했다.2014년 지방선거 출마 당시와 비교하면 민심의 변화가 느껴지는지를 묻는 말에는 “당시에는 신선함으로 바람을 일으켜 단기필마로 40% 정도의 득표를 했다면 이번에는 시민들의 절박함이 저를 불러낸 것 같다”며 “그래서 제게 기대감을 표시하는 것 같다. 시민들께선 여당 후보이고 장관과 국무총리를 지낸 경력도 가진 김부겸이 기회가 주어졌을 때 제대로 할 수 있는지를 묻고 계셨다”고 설명했다.한편, 김 후보는 이날 서문시장 상인연합회와 간담회도 가졌다. 이 자리에서는 독립기념관 분원 건립을 비롯한 주차장 조성, 아케이드 설치 등에 대한 건의가 나왔다.