[인사] 한양대학교

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사] 한양대학교

입력 2026-03-04 15:17
수정 2026-03-04 15:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
◇본부

△한양생명과학기술원 부원장 최제민 △바이오 빅데이터 연구센터장 박보영

◇부설기관

△비교역사문화연구소장 이승일 △차세대소재디자인연구소장 한진욱 △제3섹터연구소장 이건 △음성·언어인지과학연구소장 조태홍 △방사선안전신기술연구소장 김찬형 △환경공학연구소장 김기현 △기초과학융합연구소장 손대원 △관광연구소장 이훈 △생체시료-다중오믹스 디지털바이오분석지원센터장 최재훈 △디스플레이·반도체공학연구소장 정재경 △고령사회연구원장 이삼식 △의생명연구원장 이상훈 △바이오생명의약연구소장 임태연 △자연과학연구소장 이진원 △의공학연구소장 이제연 △첨단바이오융합연구소장 남진우 △간호과학연구소장 장혜영 △산업과학연구소장 신흥수

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로