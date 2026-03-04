[인사] 한양대학교

◇본부
△한양생명과학기술원 부원장 최제민 △바이오 빅데이터 연구센터장 박보영
◇부설기관
△비교역사문화연구소장 이승일 △차세대소재디자인연구소장 한진욱 △제3섹터연구소장 이건 △음성·언어인지과학연구소장 조태홍 △방사선안전신기술연구소장 김찬형 △환경공학연구소장 김기현 △기초과학융합연구소장 손대원 △관광연구소장 이훈 △생체시료-다중오믹스 디지털바이오분석지원센터장 최재훈 △디스플레이·반도체공학연구소장 정재경 △고령사회연구원장 이삼식 △의생명연구원장 이상훈 △바이오생명의약연구소장 임태연 △자연과학연구소장 이진원 △의공학연구소장 이제연 △첨단바이오융합연구소장 남진우 △간호과학연구소장 장혜영 △산업과학연구소장 신흥수
