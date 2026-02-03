결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?

비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?

1. 결혼식 굳이 안해도 된다. 2. 결혼식 꼭 해야 한다.