이윤재 G＆G스쿨 이사장, ‘자랑스러운 연세인상’

이미지 확대 왼쪽부터 박종범 천근아 안덕선 오가실 이경률 이윤재 윤동섭 미셸 윈스롭 허인철 김동준. 연세대 총동문회 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 박종범 천근아 안덕선 오가실 이경률 이윤재 윤동섭 미셸 윈스롭 허인철 김동준. 연세대 총동문회 제공

㈜지누스 창업자이자 유망 스타트업을 교육하는 이윤재 G＆G스쿨 이사장이 ‘자랑스러운 연세인상’을 받았다고 연세대학교 총동문회가 15일 밝혔다.연세대 총동문회는 지난 13일 서울 그랜드 인터컨티넨탈호텔 그랜드볼룸에서 ‘2026 연세동문 새해인사의 밤’ 행사를 개최했다.이 이사장 외에도 ‘연세를 빛낸 동문상’은 오가실 연세대학교 간호대학 명예교수, 고 케빈 오록 경희대 명예교수, 안덕선 연세대학교 의과대학 교수, 허인철 오리온그룹 부회장이 수상했다.박종범 영산그룹 회장, 김동준 초록뱀미디어 대표이사, 천근아 연세대학교 의과대학 교수가 ‘공로상’을 수상했고, 조현 외교부 장관, 임문영 국가인공지능전략위원회 상근부위원장, 손인혁 헌법재판소 사무처장, 임광현 국세청장, 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장, 원민경 성평등가족부 장관, 송경희 개인정보보호위원회 위원장이 축하패를 수상했다.이 자리에는 이경률 총동문회 회장, 윤동섭 연세대학교 총장을 비롯해 총동문회 임원진과, 연세대학교 부총장 등 관계자들이 참석했다.