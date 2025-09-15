박장범 KBS 사장, 아시아·태평양방송연맹 부회장 선임

방금 들어온 뉴스

박장범 KBS 사장, 아시아·태평양방송연맹 부회장 선임

입력 2025-09-15 19:32
수정 2025-09-15 19:33
박장범 KBS 사장이 14~15일(현지시간) 몽골 울란바토르에서 열린 제62회 ABU 총회에서 부회장에 선출됐다고 KBS가 15일 밝혔다. 임기는 2028년까지.

ABU는 1964년 설립된 국제방송기구로, 아시아·태평양 지역 66개국 226개 방송사가 회원으로 참여하고 있다. KBS는 2002년부터 ABU 이사기관으로 활동했고 역대 사장 6명이 회장 또는 부회장으로 선출됐다.

박 사장은 이번 총회에서 “급변하는 미디어 환경에서 공영방송이 살아남기 위해서는 안정적 재원 확보와 인공지능(AI) 기술의 적극적 활용이 필수적이며, 이를 위한 국제 연대와 상호 협력이 매우 중요하다”고 말했다.

총회 기간 박 사장은 몽골 공영방송 MNB를 찾아 양사 간 상호 협력 강화를 위한 양해각서도 체결했다.

별도로 열린 ABU상 시상식에서는 KBS 대표 어린이 프로그램 ‘TV 유치원-에그박사의 동물도감’이 TV 어린이 부문 대상을 받았다.
이은주 기자
