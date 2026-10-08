김혜경 여사 “훈맹정음, 세종 애민정신과 맞닿아”

시각장애 학생들과 100주년 행사

“점자 만든 송암 선생 헌신에 감사”

이미지 확대 김혜경 여사가 7일 인천 연수구 송도동 국립세계문자박물관에서 열린 ‘훈맹정음 100주년 특별전’에 참석해 한 학생과 함께 점자 체험을 하고 있다. 맨 왼쪽은 박찬대 인천시장.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김혜경 여사가 7일 인천 연수구 송도동 국립세계문자박물관에서 열린 ‘훈맹정음 100주년 특별전’에 참석해 한 학생과 함께 점자 체험을 하고 있다. 맨 왼쪽은 박찬대 인천시장.

뉴스1

2026-10-08 24면

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김혜경 여사는 한글날을 이틀 앞둔 7일 ‘훈맹정음 100주년 특별전 개막행사’를 찾아 시각장애인의 소통을 위해 이어져 온 노력의 의미를 되새겼다.김 여사는 이날 행사가 열린 인천 국립세계문자박물관에서 “100년 전인 1926년 송암 박두성 선생님께서는 6개의 점으로 누구나 우리말을 읽고 쓸 수 있는 훈맹정음을 세상에 선보였다”며 “모든 국민이 세상과 자유롭게 소통할 수 있도록 점자 한자 한자에 온 생을 바친 송암 선생의 헌신에 깊은 감사를 전한다”고 말했다. 이어 “볼 수 없다고 해서 배움과 소통의 기쁨조차 빼앗겨선 안 된다는 송암 선생의 진심은 세종대왕께서 만백성을 아끼는 마음으로 훈민정음을 지으셨던 정신과 맞닿아 있다고 생각한다”고 덧붙였다.김 여사는 시각장애 특수학교인 인천혜광학교 학생들과 함께 촉각 미술품을 손으로 만져 보며 감상했다. 학생들이 “학교에 놀러 와달라”고 요청하자, 김 여사는 “초대한 분께 연락드릴게요. 대통령님께도 전달할게요”라고 화답했다.이번 특별전은 한글 점자가 지난 한 세기 동안 시각장애인의 배움과 삶, 우리 사회의 인식을 어떻게 바꿔 왔는지 돌아보기 위해 마련됐다고 안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 전했다. 이날 행사에는 박찬대 인천시장, 도성훈 인천교육감 등이 함께했다.