[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 8일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 8일

입력 2026-10-08 01:25
수정 2026-10-08 01:25
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36년생 : 의욕을 가지고 추진하면 좋은 소득이 생긴다.

48년생 : 지나치게 나서지 않고 신중하면 행운이 따른다.

60년생 : 시비가 생겨도 차분히 대처하면 해결된다.

72년생 : 뜻밖의 재물과 기쁨이 찾아올 수 있다.

84년생 : 한발 물러서면 더 좋은 행운을 얻는다.

96년생 : 적극적으로 움직이되 주변 상황을 살펴라.



37년생 : 몸과 마음이 편안한 기분 좋은 하루다.

49년생 : 일이 잘 풀려 즐거움과 기쁨이 넘친다.

61년생 : 마음먹고 추진한 일을 뜻대로 이룬다.

73년생 : 장기적인 계획에서 좋은 결과가 기대된다.

85년생 : 너그러운 마음으로 대하면 소득이 생긴다.

97년생 : 장기적인 목표를 세우고 꾸준히 준비하라.

호랑이

38년생 : 집안에 경사가 생겨 즐거운 하루를 보낸다.

50년생 : 좋은 운이 들어와 하는 일이 순조롭다.

62년생 : 재물운과 명예운이 함께 높아지는 시기다.

74년생 : 무엇보다 마음의 안정을 지키는 것이 중요하다.

86년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과를 얻는다.

98년생 : 노력한 만큼 실력이 늘고 좋은 평가를 받는다.

토끼

39년생 : 주변의 신뢰를 얻어 모든 일이 순조롭다.

51년생 : 원칙을 지키며 움직이면 즐거운 일이 따른다.

63년생 : 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.

75년생 : 주변의 도움으로 막혔던 일이 잘 풀린다.

87년생 : 새로운 인연이나 애정이 시작될 수 있다.

99년생 : 진솔한 마음을 표현하면 관계가 가까워진다.



40년생 : 때를 기다리면 좋은 행운이 찾아온다.

52년생 : 진행하는 일에서 실속 있는 이익을 얻는다.

64년생 : 적극적으로 움직이면 좋은 결과가 따른다.

76년생 : 최선을 다하면 만족스러운 결과를 얻는다.

88년생 : 재물운이 좋아져 금전적인 여유가 생긴다.

00년생 : 주어진 기회에 최선을 다하면 성과가 크다.

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41년생 : 놓치지 말아야 할 좋은 기회가 생긴다.

53년생 : 작은 일도 정성을 다하면 행운이 따른다.

65년생 : 하는 일마다 좋은 기운과 행운이 가득하다.

77년생 : 몸과 마음이 상쾌하고 활력이 넘친다.

89년생 : 주변에서 도움을 주는 사람이 나타난다.

01년생 : 사소한 일도 책임감 있게 마무리하라.



42년생 : 오랫동안 품었던 근심이 사라진다.

54년생 : 새로운 일이나 방법에 도전해도 좋다.

66년생 : 경쟁하는 상황에서 유리한 기회를 얻는다.

78년생 : 하는 일마다 즐거움과 보람을 느낀다.

90년생 : 원하는 실속은 멀지 않은 곳에 있다.

02년생 : 가까운 곳에서 새로운 기회를 찾아보아라.



43년생 : 무리하지 않으면 일이 순조롭게 진행된다.

55년생 : 재물운이 좋아져 금전 사정이 넉넉해진다.

67년생 : 기다리던 기쁘고 반가운 일이 생긴다.

79년생 : 생각하지 못했던 재물이나 이득을 얻는다.

91년생 : 반가운 소식이 이어져 마음이 즐거워진다.

03년생 : 욕심을 부리지 않고 꾸준히 하면 성과가 있다.

원숭이

44년생 : 좋은 소문이 나니 행동을 더욱 신중히 하라.

56년생 : 시비에 휘말리지 않도록 말을 조심해야 한다.

68년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻는다.

80년생 : 먼 곳에서 기다리던 좋은 소식이 들려온다.

92년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정이 줄어든다.

04년생 : 주변의 평가가 좋아도 자만하지 마라.



45년생 : 하는 일이 순조롭게 잘 이루어진다.

57년생 : 걱정하지 말고 자신 있게 일을 추진하라.

69년생 : 포기하지 않고 밀고 나가면 행운이 따른다.

81년생 : 집안일이 잘 풀리고 좋은 기운이 생긴다.

93년생 : 처음은 어려워도 시간이 지나면 좋아진다.

05년생 : 어려운 과제도 끝까지 해내면 좋은 결과가 있다.



46년생 : 몸과 마음에 활력이 넘치는 하루가 된다.

58년생 : 기대하지 않았던 즐거운 일이 생긴다.

70년생 : 친구와의 관계가 더욱 가까워진다.

82년생 : 모든 일을 빠뜨리지 않도록 꼼꼼히 챙겨라.

94년생 : 건강과 일에서 좋은 기운이 함께 따른다.

06년생 : 준비물을 잘 챙기고 약속 시간을 지켜라.

돼지

47년생 : 정신없이 바쁘지만 얻는 것도 많은 하루다.

59년생 : 운이 열리면서 실속 있는 이득이 생긴다.

71년생 : 전반적인 운이 상승하며 일이 잘 풀린다.

83년생 : 무리한 약속을 피하고 일찍 쉬는 것이 좋다.

95년생 : 다른 사람의 장점을 인정하면 행운이 따른다.

07년생 : 친구의 좋은 점을 인정하면 관계가 좋아진다.
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