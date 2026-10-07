[기고] 생성형 AI 시대, 대학 강의실의 재설계

이미지 확대 강동호 서울과학기술대학교 교육연구부총장 닫기 이미지 확대 보기 강동호 서울과학기술대학교 교육연구부총장

2026-10-07 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

생성형 AI의 등장은 대학 교육에 새 프로그램이 추가된 정도를 넘어, 대학 강의실의 역할을 다시 묻게 한다. 학생들은 온라인 강의와 디지털 자료를 통해 기초지식을 학습할 수 있고, AI는 정보를 제공하고 질문에 답한다. 대학의 가치는 지식 전달보다 학생이 지식을 바탕으로 문제를 발견하고 협력하며 AI의 제안에서 의문과 가능성을 찾아 탐색, 이를 검토하고 수정해 자신의 판단을 성과로 구현하도록 돕는 데 있다.교육 혁신은 AI를 덧붙이는 일이 아니라 학습, 참여, 평가, 진로를 잇는 교육 재설계다. 기초지식은 온라인과 AI로 익히되, 대면 강의실에서는 AI가 제시한 답의 사실성과 편견, 전제와 한계를 검토해야 한다. AI는 답을 제시하지만 타당성과 영향에 책임지지는 않는다. 무엇을 받아들이고 고칠지 결정하고 결과에 책임지는 것은 인간의 몫이다. 교수는 질문과 근거, 탐색과 판단을 이끄는 설계자이자 안내자여야 한다.AI가 답을 제시하는 시대일수록, 그 답을 성찰하고 판단할 교양교육도 중요하다. AI의 답을 그대로 받아들이지 않고 사회적 영향과 윤리적 쟁점을 성찰하려면 폭넓은 소양이 필요하다. 교양교육은 사실과 의견, 근거와 편견을 가리고 타인의 관점을 이해하며 자신의 판단을 설명하는 힘을 기른다.AI의 답과 다른 관점을 성찰하는 판단력은 현실 문제 해결에서도 중요하다. AI 시대의 현실 문제는 기후 위기, 고령사회, 데이터와 정책, 기술과 윤리 등은 여러 분야의 전문지식과 다양한 관점을 요구한다. 대학은 주전공을 바탕으로 다른 분야의 전문성을 확장하고 연결하도록 복수전공, 융합전공, 공동 프로젝트의 기회를 넓혀야 한다. 학생들은 이를 통해 전문지식을 연결하고 공동의 해결 방향을 찾는 경험을 해야 한다.평가도 달라져야 한다. 지필고사는 기초지식과 사고력을 확인하는 데 필요하나 AI 시대 역량 평가에는 한계가 있다. 최종 결과물과 과정을 보아야 한다. 학생이 문제를 발견하고 설정한 방식, 근거를 선택하고 검토한 과정, AI가 제시한 답에서 의문을 찾아 대안을 탐색하고 판단하고 수정한 경험, 동료와의 협업을 평가해야 한다. 이를 바탕으로 만든 연구보고서, 데이터 분석, 설계안, 소프트웨어, 작품 등 결과물의 완성도와 판단을 설명하는 능력도 보아야 한다.이런 교육은 진로와 취업에도 연결된다. 대학의 연구, 실험, 산학, 창작 활동은 직장 경력을 대신할 수 없지만 학생의 역량을 보여 준다. AI 시대 대학의 경쟁력은 AI를 얼마나 도입했는지가 아니라, 학생이 깊이 질문하고 탐색하며 엄밀하게 판단해 자신의 생각을 성과로 만들도록 돕는 데 있다. 대학은 전공의 전문성, 융합교육, 교양의 성찰적 판단을 바탕으로 문제 해결 역량을 갖춘 전환형 인재를 길러야 한다. 강의실은 지식을 전달하는 곳을 넘어 학생이 탐구와 협업으로 성과를 만드는 곳이어야 한다.강동호 서울과학기술대학교 교육연구부총장