10~11월 전국서 ‘K-푸드 페스타’

2026-09-28 23면

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떡볶이를 맛보러 대구로, 김밥을 찾아 김천으로, 라면을 즐기러 구미로. 올가을에는 입맛이 이끄는 대로 전국을 누비는 여행도 좋을 듯하다. 10월부터 11월까지 두 달 동안 전국 곳곳에서 ‘K-푸드 페스타’가 펼쳐진다.농림축산식품부는 전국의 식품 축제 20개를 ‘K-푸드 페스타’라는 하나의 브랜드로 묶어 선보인다고 27일 밝혔다. 지역마다 따로 열리던 축제를 한눈에 알리고 국내외 관광객이 관심 있는 음식을 따라 축제장을 찾도록 하겠다는 구상이다.농식품부가 주관하는 행사는 한식대축제와 푸드위크코리아, 우리술대축제, 김치의 날 기념행사 등 4개이며 지방정부가 마련한 축제는 16개다. 임실N치즈축제, 순창장류축제, 홍성 글로벌 바비큐 페스티벌, 강릉커피축제 등 지역의 맛도 다채롭다. ﻿인천국제공항 교통센터에는 홍보 데스크를 마련해 외국인 관광객에게 축제 안내 책자를 나눠 줄 예정이다. 성수역 팝업스토어와 고속버스터미널, KTX 역 등에서도 축제 소식을 알린다. 행사 일정과 장소는 통합 누리집에서 한눈에 확인할 수 있으며 인스타그램·페이스북·유튜브를 통해서도 안내받을 수 있다.