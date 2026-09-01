양성평등문화인상에 영화 ‘세계의 주인’ 윤가은 감독

콘텐츠상엔 ‘눈에 띄는 그녀들’

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2026-09-01 23면

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영화 ‘세계의 주인’을 연출한 윤가은 감독과 방송 프로그램 ‘눈에 띄는 그녀들’ 등이 올해 양성평등문화상을 받는다.문화체육관광부는 ‘올해의 양성평등문화인상’ 부문 수상자로 윤 감독을 선정했다고 31일 밝혔다. 윤 감독은 ‘세계의 주인’을 통해 여성 청소년이 타인의 시선과 사회적 편견 속에서 자신의 삶을 주체적으로 마주하는 모습을 그렸다.‘올해의 양성평등문화콘텐츠상’ 부문에서는 LG헬로비전의 ‘눈에 띄는 그녀들’이 선정됐다. 2022년 시즌 1을 시작으로 현재 시즌 9까지 이어 오고 있는 프로그램은 도전과 변화를 두려워하지 않는 여성들의 삶을 진솔하게 조명해 호응을 얻었다.‘양성평등문화지원상’ 단체 부문은 페미니스트 디자이너 소셜클럽(FDSC), 개인 부문은 김홍희 미술평론가가 차지했다. 이 밖에 ‘일경문화상’은 ‘다음 소희’의 정주리 감독, ‘을주문화상’은 여성 가구 디자인 창작 단체 ‘도잠’과 여성 스탠드업 코미디팀 ‘블러디퍼니’가 공동으로 받는다. 공세정 클래식 연주자 등 12명은 ‘신진문화인상’을 받는다.﻿﻿