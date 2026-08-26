[사고] 2026 수해 이웃돕기 긴급 모금

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[사고] 2026 수해 이웃돕기 긴급 모금

입력 2026-08-26 00:48
수정 2026-08-26 01:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 남부 폭우·산사태 피해 이웃돕기 모금 시작
  • 서울신문사·한국신문협회·재해구호협회 공동 진행
  • 계좌·온라인·ARS·문자후원 참여 안내
서울신문사는 한국신문협회 및 전국재해구호협회와 함께 ‘수해 이웃돕기 긴급 모금’을 시작합니다. 지난 15~18일 경남과 부산 등 남부 지역에 폭우와 산사태로 많은 재산 피해가 발생했습니다. 삶과 생계의 터전을 잃은 피해 이웃들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 따뜻한 위로와 도움을 부탁드립니다.

※성금 접수를 원하시는 독자께서는 아래 긴급 모금 계좌로 직접 송금하여 주시면 감사하겠습니다.(신문사에서는 성금을 직접 접수하지 않습니다.)

■ 모금기간: 사고게재일 ~ 2026년 8월 31일(월)

■ 계좌번호:국민은행 054990-72-003752, 농협은행 106-90664-003747

■ 예금주 :재해구호협회

■ 온라인 기부: 전국재해구호협회 홈페이지 (https://hopebridge.or.kr)

■ ARS 기부 :060-700-0110 (건당 1만원) / 060-701-1004 (건당 3천원)

■ 문자후원: #0095(건당 2000원)

■ 기부금영수증 발급 문의:1544-9595

서울신문사 · 한국신문협회
2026-08-26 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
수해 이웃돕기 긴급 모금의 배경이 된 재해 지역은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로