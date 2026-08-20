국제정보올림피아드 한국 대표단 전원 메달

정민찬·양승민·변재우·손재원

컴퓨터 프로그래밍서 금은동

이미지 확대 국제정보올림피아드에서 전원 메달을 획득한 한국 대표단. 왼쪽부터 정민찬, 변재우, 양승민, 손재원 학생.

과학기술정보통신부 제공 닫기 이미지 확대 보기 국제정보올림피아드에서 전원 메달을 획득한 한국 대표단. 왼쪽부터 정민찬, 변재우, 양승민, 손재원 학생.

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2026-08-20 23면

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수학, 물리, 화학, 생물에 이어 정보 분야 국제올림피아드에서도 한국 대표단이 전원 메달을 획득했다.과학기술정보통신부, 한국과학창의재단은 지난 9일부터 16일까지 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 ‘제38회 국제정보올림피아드’에서 한국 대표단으로 참가한 학생 4명 모두 메달을 획득했다고 19일 밝혔다. 20세 미만 대학교육을 받지 않은 학생들이 출전하는 정보올림피아드는 1989년 불가리아에서 시작됐다.92개국에서 375명의 학생이 참가한 이번 대회에서 한국 대표단은 정민찬(한국과학영재학교 3), 양승민(선덕고 3)이 금메달, 변재우(경기과학고 3)가 은메달, 손재원(서울과학고 2)이 동메달을 수상했다.이번 정보올림피아드는 하루에 5시간 동안 3문제씩 이틀에 걸쳐 컴퓨터 프로그래밍 문제를 푸는 방식으로 진행됐고 문제당 100점, 총 600점 만점으로 평가했다. 문제는 참가국을 대상으로 공모를 받아 ﻿출제한다. ﻿올림피아드 참가 한국 대표단은 8월 말 지구과학, 9월 천문·천체물리, 12월 중등과학에 차례로 출전할 예정이다.