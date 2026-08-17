LG전자 아빠 육아휴직, 올해도 엄마보다 많아

작년보다 24% 늘어 여성 앞서

2026-08-17 23면

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올해 상반기 LG전자의 남성 육아휴직 사용자 수가 여성 사용자 수를 넘어섰다. 올해 상반기에 주요 대기업의 남성 육아휴직 사용자 수가 전반적으로 감소한 것과 사뭇 다른 기조다.14일 공시된 LG전자 반기보고서를 살펴보면 올해 상반기 LG전자의 남성 육아휴직자 수는 289명으로 지난해 동기 대비 약 24% 늘었다. 같은 기간 여성 육아휴직자 수(249명)를 넘는 숫자다. 지난해 처음으로 LG전자의 남성 육아휴직자가 여성을 앞지른 데 이어 올해까지 이 같은 흐름이 이어진 것이다.전체 남성 직원 중 육아휴직 사용률도 전년 동기 대비 두 배 가까이 늘었다. 2024년 8.9%에 불과했던 남성 사용률은 지난해 상반기 11.1%에서 올해 상반기 19.7%로 확대됐다.LG전자는 일과 가정의 양립을 위한 제도적 지원과 출산·육아기 동료를 배려하는 유연한 조직 문화의 영향이라는 입장이다. 2022년부터 남녀고용평등법상 최대 휴직 기간(1년)을 넘는 ‘2년 육아휴직제’를 운영 중이다. 자녀 양육, 입학 등 필요에 따라 세 차례에 나눠 사용할 수 있다. 총 2년의 육아휴직 중 1년만 사용하고 복직하는 경우 남은 1년은 근무시간 단축제도로 변경이 가능하다. 육아휴직을 사용하기 어려운 직원을 위해 1시간 단위로 근무 시간을 조정할 수 있는 ‘육아기 근무시간 단축제도’도 운영 중이다. ﻿