“다시 태어나도 독립운동”… 호남 마지막 애국지사 별세

이석규옹 광복절 앞두고 떠나

‘무등독서회’ 결성해 항일운동

이미지 확대 이석규 애국지사 닫기 이미지 확대 보기 이석규 애국지사

세줄 요약 호남 마지막 생존 애국지사였던 이석규가 광복절을 이틀 앞두고 100세로 별세했다. 전북 완주 출신인 그는 광주사범학교 재학 시절 무등독서회를 조직해 항일 학생운동에 나섰고, 임시정부 비밀 연락원으로도 활동했다. 광복 뒤에는 익산에서 교편을 잡고 후학을 길렀다. 광복절 앞두고 호남 마지막 애국지사 별세

전북 완주 출신, 무등독서회 결성해 항일운동

광복 뒤 익산서 교편, 대통령 표창 수훈

2026-08-14 23면

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“독립운동 당시엔 목숨 걸고 불렀던 만세를 이제는 마음껏 외칠 수 있어 보람을 느낍니다. 다시 태어나도 독립운동을 하겠습니다.”(2020년 11월 학생독립운동 기념식과 지난해 국가보훈부 인터뷰 등)대한민국의 자주독립을 위해 청춘을 바쳤던 이석규 애국지사가 제81주년 광복절을 이틀 앞둔 13일 별세했다. 100세.전북도 등에 따르면 고인은 이날 새벽 전주 효사랑가족요양병원에서 세상을 떠났다. 고인은 지난 4월 건강이 악화해 입원 치료를 받아왔다. 이로써 전국의 생존 애국지사는 서울과 경기, 제주에 1명씩 모두 3명이 남았다.1926년 전북 완주에서 태어난 고인은 1943년 광주사범학교 재학 당시 학우들과 함께 비밀결사 조직인 ‘무등독서회’를 결성해 항일 학생운동을 전개했다. 임시정부 비밀 연락원으로 활동하면서 밀명을 독서회 조직원에게 전달하는 임무도 맡았다. 고인은 1945년 연합군의 국내 상륙 시점에 맞춰 행동대원으로 봉기할 것을 계획했으나 거사 계획이 노출되는 바람에 동료들과 체포돼 옥고를 치렀다.광복 이후에는 익산에서 교편을 잡고 후학 양성에 힘썼다. 정부는 2010년 생전 고인에게 대통령 표창을 수여했다.유족으로는 4남 4녀가 있다. 빈소는 전북대병원 장례식장에 마련됐다. 장례는 가족 희망에 따라 광복회가 장례위원회를 구성해 사회장으로 치를 예정이다. 영결식은 15일 광복절 전북도 기념행사가 끝난 뒤 거행된다. 유해는 장지인 국립대전현충원으로 옮겨져 안장된다.