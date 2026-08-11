서울 스마트라이프위크, 10일부터 사전등록

10월 6~8일 글로벌 ICT박람회
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‘스마트라이프위크 2026’ 포스터.
서울시 제공
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서울시는 ‘스마트라이프위크 2026’ (SLW)의 사전등록을 10일부터 시작한다고 밝혔다. 올해로 3회째를 맞는 SLW는 서울시와 세계스마트시티기구(WeGO)가 공동 주최하고 서울AI재단이 주관하는 글로벌 종합 정보통신기술(ICT) 박람회이다. 슬로건은 ‘AI와 만나는 순간, 도시는 깨어난다’다.
10월 6일부터 8일까지 코엑스 A·B홀에서 개최되며 피지컬 인공지능(AI)과 로봇, AI행정, 스마트 모빌리티 등 시민 체험형 콘텐츠를 대폭 확대했다. 개막식 기조연설은 휴머노이드 및 사족보행 로봇 기술 분야의 권위자이자 로봇 제조기업 보스턴다이내믹스 창립자인 마크 레이버트가 맡는다.
임춘대 서울시의원, 싱크홀 사고 ‘시-구 핫라인’ 가동 지하안전관리 조례 개정안 발의
서울시의회 도시안전건설위원회 소속 임춘대 의원(송파3, 국민의힘)이 지난 10일 자치구 내 지반침하 발생 시 서울시장에게 지체 없이 통보하도록 의무화하는 내용의 ‘서울시 지하안전관리에 관한 조례 일부개정조례안’을 발의했다. 최근 자치구 관할 구역에서 지반침하(싱크홀) 사고가 발생했음에도, 자치구와 서울시 간에 신속한 정보 공유가 이뤄지지 않아 시의 상황 파악과 초기 대응이 늦어지는 문제가 발생한 바 있다. 이에 임 의원은 지반침하 사고에 대응하는 서울시의 신속한 체계를 강화하고, 사고로 인한 시민 피해를 사전에 예방하기 위해 이번 조례 개정안을 대표발의했다. 임 의원은 “지반침하 사고는 시민의 생명과 재산에 직결되는 중대한 위협인 만큼, 사고 발생 초기부터 서울시와 자치구 간의 유기적이고 신속한 정보 공유가 필수적”이라고 조례 발의 취지를 밝혔다. 이번 개정안의 통과로 지반침하 사고 발생 시 서울시 차원의 즉각적인 대응 체계가 신속하게 가동되어, 시민의 안전을 한층 더 두텁게 보호할 수 있을 것으로 기대된다.
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서울의 8개 대표 랜드마크에 AI 기술을 적용해 미래 서울의 모습을 보여주는 체험형 쇼룸도 마련했다. 또 서울AI로봇쇼에서는 국내 AI·로봇 기술을 중심으로 시민이 보고 체험할 수 있는 전시 콘텐츠를 선보인다. 사전등록자는 행사 기간 전시를 무료로 관람할 수 있으며 주요 포럼 및 다양한 체험 콘텐츠에 참여할 수 있다. 정영준 서울시 디지털도시국장은 “AI가 만드는 미래기술을 더 가까이에서 만나고 서울의 미래 모습을 함께 그려나갈 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.
2026-08-11 23면
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