SKT ‘독립운동 발자취’ 러닝 코스로 개발

AI 기반 ‘기억하길’ 10개 코스

광복 81주년 기념… 총 44.6㎞

이미지 확대 SK텔레콤은 광복 81주년을 기념해 국가보훈부, 독립기념관과 ‘1만 8776명의 독립운동가 기억하길’ 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다. 사진은 정재헌(오른쪽) SK텔레콤 최고경영자(CEO)와 가수 션이 지난달 서울 종로구에 조성된 ‘독립을 이끈 여성들을 기억하길’ 코스를 함께 달리는 모습.

SK텔레콤 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK텔레콤은 광복 81주년을 기념해 국가보훈부, 독립기념관과 ‘1만 8776명의 독립운동가 기억하길’ 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다. 사진은 정재헌(오른쪽) SK텔레콤 최고경영자(CEO)와 가수 션이 지난달 서울 종로구에 조성된 ‘독립을 이끈 여성들을 기억하길’ 코스를 함께 달리는 모습.

SK텔레콤 제공

세줄 요약 SK텔레콤이 광복 81주년을 맞아 국가보훈부, 독립기념관과 함께 독립운동가 1만8776명의 기록을 AI로 분석해 전국 러닝 코스 ‘기억하길’을 만들었다. 서울부터 제주까지 10개 코스로 구성됐고, 정재헌 CEO와 션, 이봉주 등이 참여했다. 광복 81주년 맞아 독립운동가 러닝 코스 공개

1만8776명 기록 AI 분석, 전국 10개 코스 구현

정재헌 CEO·션·이봉주 등 직접 참여

2026-08-11 23면

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SK텔레콤이 광복 81주년을 맞아 국가보훈부, 독립기념관과 함께 독립운동가들의 발자취를 따라 시민들이 직접 달릴 수 있는 전국 러닝 코스 ‘1만 8776명의 독립운동가 기억하길’을 10일 선보였다.‘기억하길’은 국가보훈부에 등록된 독립운동가 1만 8776명의 활동 기록을 SK텔레콤의 인공지능(AI) 파운데이션 모델 ‘A.X K2’로 분석하고 위치 기반 데이터와 결합해 10개 코스로 구현했다. 서울부터 제주까지 총 44.6㎞ 규모다. 이번 캠페인에는 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)를 비롯해 가수 션, 마라토너 이봉주 선수, 독립운동가 후손 등이 참여했다.SK텔레콤 유튜브 채널에서 선공개된 캠페인 영상에는 정 CEO 등 참가자들이 직접 ‘기억하길’ 코스를 걷고 달리는 모습이 담겼다. 정 CEO와 션은 서울 종로구에 마련된 ‘독립을 이끈 여성들을 기억하길’ 코스를 따라 새문안교회, 근우회관 터, 송계월 하숙 터, 열린송현 녹지광장을 차례로 함께 달렸다. 이 선수는 서울 중구와 종로구를 잇는 ‘교육으로 밝힌 독립운동을 기억하길’ 코스를 달리며 “마라톤은 긴 시간을 묵묵히 견디며 끝까지 포기하지 않는 사람이 완주한다. 독립도 그랬다”고 소감을 전했다.뮤지컬 배우 홍지민은 인천의 ‘교복 입은 영웅들을 기억하길’ 코스에 참여했다. 홍지민의 부친인 홍창식 선생은 16세에 항일운동에 참여한 독립운동가다. 천안의 ‘천안 만세의 불꽃을 기억하길’ 코스에는 독립운동가 이교옥 선생의 증손녀 최서윤 씨가 함께했다.SK텔레콤은 코스를 완주하거나 공식 유튜브 영상에 응원 댓글을 남긴 참여자 가운데 추첨을 통해 ‘2026 무한도전 런 인 경주’ 참가권을 제공한다.